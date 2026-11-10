Extremadura suspende este miércoles las clases en toda la región por el temporal y activa el Plan de Protección Civil

Archivo - El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias Abel Bautista, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura suspenderá este miércoles, 11 de noviembre, la actividad docente en toda la región por los avisos de lluvia y viento, que será rojo en el norte de Cáceres.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha informado de esta decisión junto con la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en situación operativa 1.

De igual forma, Bautista ha señalado que, a pesar de que la alerta por viento comenzará a las 15,00 horas, ésta es una previsión que podría adelantarse y, por tanto, quedarse "sin tiempo de reacción".

"Se trata de proteger a todo el alumnado y a todo el profesorado, en primer lugar, y, en segundo lugar, reducir el tránsito en las carreteras extremeñas y en el casco urbano de nuestros municipios y ciudades", ha subrayado el vicepresidente extremeño.

Con ello, ha abundado Abel Bautista, se busca evitar daños a las personas debido a posibles caídas de árboles y ramas en las vías públicas o colapso de muros.

Así, Bautista ha detallado que el aviso rojo activo este martes en el norte de Cáceres por lluvias se mantendrá durante este miércoles, día 11, pero a ello se sumará una alerta naranja en todo el territorio de la comunidad autónoma por rachas máximas de 100 y 120 kilómetros por hora, junto a avisos por lluvia.