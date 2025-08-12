Extremadura tiene once incendios forestales activos

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tiene en estos momentos un total de once incendios forestales activos, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En concreto, estos incendios se localizan en Villar del Pedroso, Jarilla, Trujillo, Jarandilla de la Vera, Aldea del Cano, Tornavacas, Talayuela, Casar de Cáceres y Robledollano, en la provincia de Cáceres.

Por su parte, en la provincia de Badajoz, están activos los incendios de San Vicente de Alcántara y Fregenal de la Sierra.

Cabe señalar que el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha elevado el Nivel de operatividad 2 en toda la región por la simultaneidad de incendios.

Además, la región ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y la declaración de la situación operativa 2 de Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex).