Extremadura tiene seis incendios activos y preocupa el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas

Se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento para el incendio de Jarilla (Cáceres)

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tiene en estos momentos seis incendios activos y preocupa "especialmente" el de Pallares (Badajoz), con 2.500 hectáreas afectadas.

"Hemos procedido a la evacuación de 40 personas y vamos a utilizar ES-Alert para confinar Villagarcía de la Torre", ha informado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Del mismo modo, y sobre el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha arrasado unas 4.600 hectáreas, Guardiola ha detallado que su evolución está transcurriendo "según lo previsto" y se seguirá avanzando durante la noche en las tareas de extinción.

También ha apuntado que se está trabajando intensamente en la extinción del incendio de Alburquerque/Aliseda con 800 hectáreas afectadas.

"Seguiremos durante toda la noche la evolución de los mismos. Gracias a todos los efectivos desplegados por su inmensa labor. Vuelvo a pedir a los ciudadanos máxima colaboración y prudencia. Tened por seguro que con unidad, confianza y fortaleza saldremos de esta", ha manifestado.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en otro mensaje en redes sociales, ha apuntado que, tras la reunión del Cecopi de las 21,00 horas, se mantienen evacuadas Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia y confinada Oliva de Plasencia.

En esta línea, ha pedido "paciencia y comprensión" a los ciudadanos, además de poner en valor que el trabajo de este jueves en el incendio de Jarilla "ha sido digno de resaltar por parte de los intervinientes".