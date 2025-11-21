La facturación de la industria baja un 1,4% interanual en septiembre en Extremadura

Archivo - Vista de una fábrica - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria ha bajado un 1,4 por ciento en septiembre en Extremadura con reespecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 5,7 puntos de diferencia con la media nacional, que registra un incremento del 4,3 por ciento,

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,2 por ciento en Extremadura, que representa 1,9 puntos de diferencia con la media nacional (0,7%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la cifra de negocios de la industria subió un 4,3% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, su mayor alza interanual desde el pasado mes de marzo, cuando se incrementó un 6,8%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance de septiembre, las ventas de la industria vuelven a tasas positivas después de haber caído en agosto un 2,6% interanual.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 0,6% interanual en septiembre, tres décimas menos que en agosto. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya cinco meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disparó un 1,2%, su mayor alza mensual desde noviembre de 2024 (+2,4%).

De acuerdo a estos datos, Madrid (+10,5%), Galicia (+9,5%) y Cantabria (+6,6%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en septiembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Navarra, Extremadura y Castilla y León con las caídas más grandes de un 1,6%, 1,4% y un 1,4%, respectivamente.