Fademur organiza un curso de atención sociosanitaria en Burguillos del Cerro

Fademur organiza un curso de atención socio sanitaria en Burguillos del Cerro - FADEMUR EXTREMADURA

MÉRIDA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) pondrá en marcha en Burguillos del Cerro (Badajoz) un curso con Certificado Profesional de 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales", incluido en el programa 'Servicios de Proximidad: un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para mujeres en el mundo rural'.

El curso estará financiado con los fondos de la asignación tributaria del 0,7% de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre Sociedades, a gestionar por la comunidad autónoma de Extremadura, según ha informado en un comunicado.

El objetivo de Fademur es impulsar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo, además de cubrir la "creciente demanda y necesidades de servicios de proximidad" para personas mayores que viven en el ámbito rural.

Para realizar este curso, el pasado 24 de febrero Fademur y el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro celebraron una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes, por parte del consistorio, la alcaldesa del municipio, María José Calderón Carretero, la concejala de Servicios Sociales, Ana Belén Díaz Álvarez, y la Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL), María Cruz Buendía Lozano, mientras que de parte de Fademur participaron las técnicas de programas, Rocío Ruiz Gambero y María Fernanda Guisado Rubio.

Fademur destaca que ya colabora desde hace tiempo con el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro en la realización de talleres sobre emprendimiento, igualdad, contra las violencias hacia las mujeres, etc. De hecho, explica que el mismo curso de atención sociosanitaria ya se llevó a cabo en la localidad en 2020 con "buenos resultados de inserción laboral".

La federación sostiene que estos programas suponen una oportunidad de empleo para las mujeres del medio rural, a quienes se les ofrece la formación necesaria "para acceder a una profesión relacionada con los cuidados, remunerada y visibilizada".