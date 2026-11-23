CÁCERES 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido y otro de 33 ha resultado herido de carácter leve como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la carretera N-630, dentro del término municipal de Cáceres.

El siniestro ha tenido lugar entre los puntos kilométricos 558 y 559 de la citada vía, según los datos aportados por el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME 5-1), una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB 5-1) y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) Virgen de la Montaña, además de efectivos del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) y agentes de la Policía Local de Cáceres.