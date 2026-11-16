Fallece un hombre de 77 años tras una caída de altura en un accidente doméstico en Villar del Rey (Badajoz)

MÉRIDA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años de edad ha fallecido este lunes, día 16, tras sufrir una caída de altura en un accidente doméstico en Villar del Rey (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar esta tarde en un inmueble situado en la calle Santos de Villar del Rey, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos han acudido medios del Punto de Atención Continuada de Alburquerque, una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios de la Guardia Civil.