Fallece un motorista de 51 años tras salirse de la vía cerca de Cáceres

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha fallecido este pasado viernes, tras salirse de la vía la moto en la que circulaba por la carretera N-523, a la altura de la ciudad de Cáceres.

Concretamente, el accidente ha sido registrado alrededor de las 20,00 horas del viernes, 19 de septiembre, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida salida de vía entre los kilómetros 23 y 24 de la N-523.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de la Guardia Civil y personal sanitario del Hospital Universitario de Cáceres, según informa el Centro 112 de Extremadura.