Fallece un motorista en el choque con un camión en Fuente del Maestre

BADAJOZ, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en el choque con un camión ocurrido este jueves en la localidad pacense de Fuente del Maestre.

El accidente ha tenido lugar en la mañana de este jueves, cuando un camión y una motocicleta han chocado en la calle Feria de Fuente del Maestre, según los datos aportados por el 112.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), un equipo médico del centro de salud de Fuente del Maestre y una patrulla de la Policía Local.