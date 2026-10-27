Fallece una mujer de 38 años en la colisión frontal entre un coche y un camión cerca de Usagre

USAGRE (BADAJOZ), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 38 años ha fallecido tras la colisión frontal entre un turismo y un camión articulado ocurrida este martes, 27 de octubre, cerca de la localidad pacense de Usagre.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 15,25 horas de este martes en el kilómetro 98 de la carretera N-432, según los datos aportados por la Guardia Civil.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del SES, además de agentes de la Guardia Civil, medios del CPEI Badajoz, y un equipo de emergencia de la N-432.