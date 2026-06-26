Fallece un varón de 43 años tras sufrir una caída desde gran altura en Pinofranqueado

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GC - Archivo

CÁCERES, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 43 años ha fallecido en la mañana de este viernes tras precipitarse desde gran altura en la localidad cacereña de Pinofranqueado (Cáceres).

El Centro de Urgencias 112 Extremadura ha recibido una llamada a las 07,43 horas en la que se alertaba del accidente, que se ha saldado con la muerte del hombre.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Pinofranqueado, una patrulla de la Guardia Civil y efectivos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).

El 112 ha indicado que está pendiente de determinar el carácter laboral del suceso, por lo que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.