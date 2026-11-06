Un fallecido y dos heridos graves en un accidente de tráfico cerca de Solana de los Barros (Badajoz)

Accidente de tráfico cerca de Solana de los Barros. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas graves como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido este viernes, 6 de noviembre, cerca de la localidad pacense de Solana de los Barros.

El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, se ha producido sobre las 15,30 horas en el kilómetro 33,8 de la carretera autonómica Ex-300, según la información que facilita la Guardia Civil, que investiga las causas del accidente.