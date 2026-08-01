Un fallecido y dos heridos graves al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban cerca de Hervás

HERVÁS (CÁCERES), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha fallecido y dos jóvenes de 24 años han resultado heridos de carácter grave en un accidente de tráfico ocurrido en la noche de este pasado viernes cerca de la localidad cacereña de Hervás.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 21,25 horas de este pasado viernes se recibió una llamada alertando de que un coche se había salido de la carretera en la EX-205, en Hervás.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra convencional del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo del Punto de Atención Continuada (PAC), y sendas dotaciones de Bomberos del parque de Plasencia y de la Guardia Civilde Tráfico.

A consencuencia del accidente, un hombre de 46 años falleció, mientras que dos jóvenes, ambos de 24 años, resultados heridos de carácter grave con politraumatismos, y tras ser asistidos en el lugar, fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.