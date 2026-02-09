Las familias desalojadas de la urbanización La Isleta de Coria regresan a sus casas

Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Alagón en Coria - Carlos Criado - Europa Press

CORIA (CÁCERES), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las familias que permanecían desalojadas de la urbanización La Isleta de Coria debido al riesgo de inundaciones por el crecimiento del caudal del río Alagón, ya pueden regresar a sus casas este lunes.

Cabe recordar que el desalojo afectaba a unas 50 viviendas de la urbanización La Isleta, cuyos vecinos permanecían fuera de sus casas desde el pasado jueves, debido a las intensas lluvias que habían provocado el desbordamiento del río Alagón.

Una vez que ha mejorado la situación en la zona, este lunes ha decaído el desalojo de estos vecinos, según informa el 112 de Extremadura.