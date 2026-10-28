El Fanter Film Festival de Cáceres vuelve este fin de semana con diez películas, seis de ellas preestrenos

Foto de familia de presentación del XV Fanter Film Festival de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine de terror Fanter Film Festival de Cáceres cumple este año su décimo quinto aniversario con una programación que se desplegará desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Gran Teatro de la capital cacereña, que volverá a llenarse de unos 3.500 aficionados durante estos tres días de proyecciones.

La edición de este año viene con novedades ya que se reducen a tres las jornadas de proyecciones frente a las cuatro de la jornada anterior, y el precio de la entrada aumenta de un euro a dos, debido a los problemas de financiación de este certamen organizado por la plataforma abandomoviez, que cuenta con una ayuda pública de 11.000 euros --8.000 procedentes de la Junta de Extremadura y 3.000 del Ayuntamiento de Cáceres--.

El gran clásico y 'leitmotiv' de este año será El silencio de los corderos, la película dirigida por Jonathan Demme en 1991 y protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, que será la encargada de inaugurar el festival el viernes, día 30, a las 18,00 horas.

La programación se ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa con la asistencia del director del Fanter, Pablo Carrero; el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil; el concejal de Cultura de Cáceres, Jorge Suárez, y la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera.

"Seguramente de estos quince años haya sido una de las ediciones más difíciles de llevar a cabo porque este año contamos con un 46% menos de presupuesto público. Esto es debido a que Diputación de Cáceres este año no ha apoyado el festival y las matemáticas nos decían que si el año pasado habíamos hecho cuatro días, este año que contábamos con prácticamente la mitad, teníamos que hacer dos", ha explicado Carrero, aunque finalmente se optó por mantener tres días de proyecciones.

Así las cosas, los abonos del festival se agotaron en menos de 48 horas y ya se ha vendido el 95% del aforo, con 3.270 entradas ya ocupadas para ver alguna de las diez películas que se proyectarán, 6 de ellas preestrenos y un estreno, es decir, seis películas que se verán en Cáceres antes de su llegada a los cines, incluso algunas se estrenan el año que viene, y un estreno simultáneo que se podrá ver el mismo fin de semana que llega a los cines.

"Creo que tenemos la edición más glamurosa desde estos quince años", ha subrayado Carrero, que ha apuntado que entre la programación se podrá ver 'Sanguine', una película francesa que es la ganadora del Festival de Sitges, y el preestreno de 'Crawlers', que es una película de arañas asesinas que está dirigida por Ángel Gómez Hernández.

Este joven cineasta ganó el concurso de cortos del Fanter Film Festival hace unos años y ahora ha grabado un largometraje en EE.UU que llegará a la pantalla del Gran Teatro el sábado, 31 de octubre, a las 22,00 horas.

Tras la proyección de 'El silencio de los corderos', la programación del viernes se completa con 'Leviticus', a las 20,30 horas y 'Ghost in The Cell', a las 23,00 horas. El sábado, 31 de octubre, la primera cita será a las 17,15 con 'En mar abierto'; 'Aniquilación' a las 19,30 horas; las ya mecionadas Crawlers (22,00 horas), y Sanguine (23,59 horas).

Ya el domingo, 1 de noviembre, la primera cinta que podrá verse será la sesión infantil a las 12,00 horas con 'Monstrua mía', a las 12,00 horas, en un pase gratuito hasta completar el aforo. Ya por la tarde se proyectará 'Fall 2: Deadpoint', a las 18,00 horas, y 'Upiro', a las 20,15 horas.

Como viene siendo habitual, se mantiene la sección de cortometrajes con un concurso oficial al que se han presentado 397 trabajos, de los que han sido seleccionados nueve que se proyectarán antes de los largometrajes. El premio para el ganador del concurso de cortos también se ha reducido de 1.000 a 500 euros.

Entre los nueve cortes seleccionados hay una producción extremeña, se llama 'Yo Primero', al que Carrero le ha deseado "toda la suerte del mundo". El ganador se dará a conocer durante el festival, según ha explicado Carrero que ha concluido que "mantener esta cita durante tres días será posible también gracias a la asistencia y al respaldo del público".

ALTERNATIVAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Durante la presentación del XV Fanter Film Festival, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha agradecido a los organizadores de este certamen que hace que la ciudad "tenga alternativas para todo tipo de público". "Ese es el camino hacia la Capital Cultural Europea en 2031, en el que este tipo de iniciativas se suman y dan una diferencia con respecto a otras ciudades", ha dicho.

"Espero que sea un fin de semana completo de éxito, espero que las películas se llenen completamente y aparte que sigamos trabajando para que este festival siga siendo grande como lo ha sido y lo está siendo hasta ahora", ha añadido.

El director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil, ha destacado la importancia del apoyo de las instituciones para conseguir sacar adelante este tipo de festivales que tiene un gran retorno en la vida cultural de la ciudad, por el numeroso público que congrega.

"El apoyo a la producción audiovisual es muy importante, pero también a la exhibición, y en este caso los festivales ocupan un puesto muy importante también porque de alguna manera son los que dan la posibilidad al público de poder ver esas películas que de otra manera probablemente no las podrían ver", ha indicado Gil.