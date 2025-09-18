La Federación Estudiantil extremeña suspende la huelga por el transporte escolar aunque dice que sigue la "problemática"

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estudiantil de Extremadura ha suspendido la huelga indefinida que estaba convocada a partir de este viernes, día 19, por la situación del transporte escolar en la región.

No obstante, incide en que la suspensión es temporal, toda vez que "persiste la problemática en varios centros que siguen sin disponer de las líneas prometidas para este curso" y, por tanto, el próximo lunes, día 22, persiste la situación entonces adoptará "las medidas pertinentes".

De este modo se pronuncia el colectivo estudiantil en una nota de prensa después del acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y las empresas de transporte escolar, y que ha permitido que la "mayoría" de las rutas han vuelto a funcionar, recuperando así la "mayor parte" del servicio educativo "esencial" para el alumnado de la región.

En todo caso, subraya que "la solución adoptada es sólo parcial", ya que "persiste la problemática en varios centros que siguen sin disponer de las líneas prometidas para este curso", y remarca que "si el próximo lunes siguen existiendo centros sin las rutas escolares aseguradas, se tomarán inmediatamente las medidas pertinentes para la defensa del derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos los estudiantes".