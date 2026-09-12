La Federación Extremeña de Fútbol lleva a Castuera un evento dirigido a niñas de 8 a 12 años con torneos, ocio y trofeos

MÉRIDA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de España de Castuera se convertirá el próximo sábado 26 de septiembre en el escenario del proyecto de promoción del fútbol femenino 'Ellas Juegan' que impulsa la Real Federación Española de Fútbol con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en municipios con menor densidad de población y crear un entorno inclusivo, seguro y motivador.

Una jornada, que la RFEF organiza a través de los programas de desarrollo de la FIFA y en colaboración con la Real Federación Extremeña de Fútbol, que se desarrollará en horario de mañana, desde las 9,30 hasta las 14,30 horas, y que está dirigida a niñas de entre 8 y 12 años (categorías Sub-10 y Sub-12).

Cabe destacar que las jugadoras no necesitan estar federadas para inscribirse, ya que se trata de un torneo abierto a cualquier grupo o conjunto de chicas que quieran disfrutar del deporte sin requisito de licencia federativa previa.

La competición principal se jugará en un campo hinchable con equipos de 6 integrantes (1 portera, 3 jugadoras de campo y 2 sustitutas).

TROFEOS INTERNACIONALES

Uno de los mayores atractivos de la cita será la exhibición oficial de los trofeos conseguidos por la Selección Española Femenina, de modo que los asistentes podrán ver en directo la Copa del Mundo, la Nations League y la Eurocopa Sub-19.

Asimismo, junto al torneo hinchable, la programación incluye múltiples actividades recreativas y educativas, como una portería hinchable de puntería, un concurso de dibujo con premios, el reto de 'penaltis locos' y dinámicas sobre valores e igualdad como 'Fútbol de emociones' y 'Semáforo'.

Además, a las 11,15 horas tendrá lugar una mesa redonda con la participación de la seleccionadora española Sub-17 Mila Martínez, técnicos autonómicos, jugadoras, árbitras y representantes de clubes locales.

Para participar en el torneo y asegurar plaza, las interesadas y sus equipos deben formalizar su registro hasta el 22 de septiembre a través del formulario online disponible en la web oficial de la Real Federación Extremeña de Fútbol.