Feijóo reafirma que Guardiola "tiene un mandato claro para gobernar" porque así lo han decidido los extremeños

MADRID/MÉRIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que los resultados electorales en Extremadura "han sido muy concluyentes", ya que "los ciudadanos extremeños han decidido en las urnas que el Partido Popular gobierne Extremadura".

"Y prueba de ello es que le han dado más votos y más escaños que a toda la izquierda", ha enfatizado, para añadir que además "le han dado más votos que al Partido Socialista y a Vox juntos".

Por eso, en una rueda de prensa de balance del curso político este lunes en la sede nacional del PP, Feijóo ha dicho que la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "tiene un mandato claro para gobernar" y ha añadido que el PP tiene "muy claro cuál es el mandato de las urnas".

"Las elecciones se hacen para ponernos a disposición de las urnas, no para empezar a pelearse entre los partidos que pierden las elecciones, sino para tener un mandato de estabilidad después del recuento electoral y de la decisión inapelable de los ciudadanos", ha manifestado, para pedir ser "respetuosos" con lo que los ciudadanos dijeron en las urnas.