Felcode pone en marcha la vigésima edición del programa de cooperación técnica municipal Voluntarios Expertos

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la reunión de la Junta Directiva del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE). - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE) ha aprobado las bases de la convocatoria del Programa Voluntarios Expertos, que alcanzará este año su 20ª edición y cuya publicación está prevista para la próxima semana.

Este programa, referente en la cooperación técnica municipal, será además objeto de un acto conmemorativo que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en Cáceres.

La convocatoria ha sido aprobada este martes, 14 de abril, en la reunión celebrada en la Diputación de Badajoz, a la que han asistido el presidente de Felcode y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la vicepresidenta primera del Fondo y presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

Durante el encuentro, los miembros de la Junta Directiva han abordado, entre otros asuntos, la convocatoria de la próxima Asamblea General Ordinaria de Socios, que se celebrará en la localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra a finales de mayo o principios de junio. A esta cita están llamados los cerca de 200 ayuntamientos socios.

En este sentido, se han presentado los principales contenidos que se elevarán a la Asamblea, incluyendo el estado de cuotas, las altas y bajas de socios, así como el conjunto de actuaciones desarrolladas por el Fondo en el último año.

Entre ellas, destacan las misiones técnicas en terreno -como la llevada a cabo en Bolivia el pasado mes de febrero por el presidente de FELCODE-, las asistencias técnicas a entidades locales de América Latina o la próxima puesta en marcha de la tercera edición de un curso de gestión de residuos sólidos en Honduras.

La Junta Directiva ha analizado también los avances en nuevas alianzas estratégicas, como los convenios que se firmarán próximamente con el Ministerio de Turismo de Uruguay y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de este país, reforzando así el papel de la cooperación descentralizada extremeña en el ámbito internacional, indica la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Tras este repaso a las actividades más significativas, Miguel Ángel Morales ha puesto en valor "el buen momento que atraviesa la cooperación descentralizada", señalando que "por primera vez un gobierno nacional está teniendo en cuenta este modelo, lo que supone un avance significativo y un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando desde el ámbito local".

Durante la sesión, el secretario del Fondo, Alfonso Beltrán, ha subrayado la importancia de visibilizar el papel de los municipios en la cooperación internacional, especialmente en un contexto global complejo, destacando el compromiso del municipalismo extremeño en este ámbito.

Por su parte, la presidenta de Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha expresado la necesidad de que por parte de las dos diputaciones se sigan manteniendo las políticas de cooperación internacional.