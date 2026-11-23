El expresidente del Gobierno Felipe González atiende a los medios en Badajoz tras participar en un acto sobre la Transición de la UEx - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez "perderán millones de votos más" y que no va a pedir que voten a "otros", de manera tal que ha contestado al exministro socialista José Bono que "se lo piense él" después de que le haya pedido que recapacite su decisión de votar en blanco.

Así y sobre el hecho de que Bono le haya dicho que se vuelva a pensar su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29N y apoye al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en los comicios, González ha recalcado que "se lo vuelva a pensar él" y que "por favor lo haga en serio y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa". También le invita a mirar a Bildu, así como a una amnistía "autoconcedida" y señalada "después de decir que no".

"Por favor, ¿que me lo piense yo? Que se lo piense él y los que nos rodean de los abajo firmantes, que se lo piensen, y que si no se lo van a pensar que se callen, y si no se quieren callar, que no me hagan hablar porque no quiero entrar en campaña en la última semana. No quiero porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato, y es el mío", ha remarcado.

De este modo, se ha preguntado cómo no le va a "doler", y ha abogado por que "por favor" que dejen pasar estos días sin tirarle "de la lengua", y que está "dispuesto" a hacer una conferencia de prensa y a explicar "las mil razones por las que el liderazgo de un país no puede ser mercenario".

González ha participado este lunes junto al expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el político y diplomático Javier Rupérez, y el periodista Juan Luis Cebrián, en la sesión 'Una reivindicación de la Transición Política Española', dentro de las Jornadas 'Transición Política y Archivos Personales' que se celebran estos días en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura en Badajoz.

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