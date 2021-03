Los feriantes extremeños lamentan ser el sector "olvidado" en este año de pandemia

GÉVORA (BADAJOZ), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los feriantes extremeños han lamentado que son el sector "olvidado" durante este año de pandemia en el que no han podido trabajar, por lo que viven una situación "desesperada" porque no tienen "ayuda" ni "esperanza".

Así lo ha indicado la portavoz de los feriantes, Rosa Morgado, quien ha asegurado que el sector es el "más perjudicado en esta pandemia" porque van para "19 meses" que están "encerrados, sin ayuda y sin esperanza". "Nosotros ahora mismo no tenemos esperanzas de salir otra vez", ha manifestado.

"El Gobierno decía que no iba a dejar a nadie en la cola, pero nosotros no estamos en la cola, nosotros no existimos en ninguna cola, nos encontramos en una situación desesperada totalmente", ha destacado Morgado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Asimismo, ha recordado que cuando se decretó el confinamiento pensaban que era "algo que sucedería un tiempo" y que luego se reactivarían, así como que algunos de ellos estaban instalados en una feria. "Cogimos nuestras atracciones, las metimos en una nave y aquí siguen 18 meses después", ha apuntado.

A este respecto, Morgado ha subrayado que a otros sectores los gobiernos nacional y regional les han dado "unas ayudas" mientras que este sector "está olvidado". "Y nosotros somos todos empresarios, somos de tradición, llevamos muchísimos años, cientos de años, es nuestra vida", ha indicado.

Ante esta situación, ha manifestado que se están "hundiendo psicológicamente" porque están viviendo "una situación dramática", ya que -ha insistido- no tienen "esperanza".

Del mismo modo, Morgado ha lamentado que, dada la situación, tuvieron que centrarse en sus necesidades básicas por lo que "dejaron de preparar" las atracciones; por ello, cuando vuelvan a trabajar "económicamente" no tienen "la capacidad suficiente" para "reactivar" sus empresas, que tienen "un coste de mantenimiento muy grande".

En ese sentido, Rosa Morgado ha explicado que están manteniendo reuniones con la Junta de Extremadura, que les ha planteado el "desarrollo de una feria" y van a nombrar "unas personas específicas para la mesa de reuniones" donde se plantee el desarrollo de la misma. Además, ha dicho que ahora necesitan que "los ayuntamientos se impliquen", ya que son quienes tienen "la última palabra".

"Si se puede abrir todo, nos están discriminando, se están saltando con los empresarios feriantes el artículo 35 de la Constitución Española, el derecho que tengo yo a trabajar como empresaria y encima no estoy recibiendo ayudas", ha apostillado.

Por su parte, Julio Naranjo, también empresario feriante, ha lamentado que no tienen "ayudas de ninguna clase" mientras "pagan impuestos" y el "mantenimiento de las atracciones".

Igualmente, ha destacado que este año de pandemia "ha sido muy triste". "Yo y mi familia llevamos casi un siglo en la feria y jamás pensamos que esto podría suceder en la feria; para mí, cada vez que vengo aquí (a la nave donde tiene guardadas las atracciones) es un bajón moral total, mi vida enterrada aquí", ha manifestado.

A este respecto, ha resaltado que tiene que pagar la hipoteca y préstamos mientras que sus hijos han tenido que buscar trabajo en otros sectores para "poder subsistir".

"Pero estamos muy mal, todo el sector nuestro, todo, desde el primero hasta el último y lo que estamos tratando es que por favor se vuelva a la feria con los protocolos de la Junta y que los ayuntamientos que se compliquen un poco", ha subrayado.

552126.1.260.149.20210315093857