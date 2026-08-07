Fernández (Vox) asegura que el rechazo a acoger más migrantes pactado con Guardiola se cumplirá "de manera unánime"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, durante una comparecencia en la sede de la consejería. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha insistido en que la comunidad se opondrá "por tierra, mar y aire" a acoger más menores migrantes no acompañados, como así viene contemplado en el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, que se va a cumplir "de manera unánime".

"Nosotros vamos a cumplir el pacto, vamos a cumplir la ley, y estoy segurísimo que la señora Guardiola y el Partido Popular también lo van a hacer", ha señalado el dirigente de Vox en declaraciones en 'Espejo Público', de Antena 3, recogidas por Europa Press.

Así lo ha indicado al ser preguntado sobre si se plantearía romper el pacto de gobierno en caso de que la Fiscalía de Menores actúe en cumplimiento de la ley y finalmente sean acogidos en Extremadura más menores en un sistema que, ha reiterado Fernández, se encuentra ya "prácticamente colapsado".

En este sentido, ha reiterado que se opondrán "por tierra, mar y aire a que llegue ningún menor más a Extremadura", y que lo harán "por todas las vías posibles" a su mano, entre las que ha citado las políticas, las administrativas, e incluso las judiciales.

El dirigente de Vox ha aludido en su intervención en varias ocasiones a que esta cuestión está así recogida en el pacto suscrito con la presidenta extremeña, María Guardiola, por lo que "el gobierno, de manera unánime, va a ir en ese camino, en esa línea".

Sobre la situación en las que se encuentran los menores marroquíes que continúan aún en Ceuta una semana después de cruzar la frontera, ha señalado que deberían ser enviados "con sus familias", que es "con quien deben estar".

En este sentido, se ha referido a las familias de muchos de estos menores que están trasladando a través de los medios de comunicación que los están buscando "con esa zozobra, con esa incertidumbre", por lo que deberían ser devueltos a Marruecos, cuyo gobierno ha reclamado asimismo que sean repatriados.

"Los menores tienen que estar con sus familias", ha insistido Fernández, quien ha abundado en que así se recoge en la Ley de Extranjería, al tiempo que ha subrayado que aún están "muy cerca de la frontera y muy cerca de su país, de sus familias".

OFRECE A MARRUECOS REPATRIAR A LOS MENORES YA ACOGIDOS

Además, el dirigente extremeño pide que la Policía busque a todos los menores que permanecen en Ceuta, que sea filiados y posteriormente devueltos con las familias que "los están esperando" en su país. En este punto, ha propuesto que si Marruecos, que ha "abierto la puerta" a la repatriación de todos menores, así lo estima oportuno, el gobierno extremeño estaría "encantado" de devolver también a los menores no acompañados acogidos en la comunidad autónoma, que son marroquíes "en su inmensa mayoría".

"Podríamos hablar sin ningún problema con sus consulados para empezar esa devolución y para que los padres, las madres de estos niños no estén con esa incertidumbre y esa zozobra de dónde estarán sus hijos".

Fernández está asimismo convencido de que la responsabilidad de la crisis migratoria en Ceuta recae sobre "el gobierno socialista de Pedro Sánchez con su nefasta política de inmigración, con su política de puertas abiertas que lo único que hace es aumentar constantemente el efecto llamada".

MARRUECOS "NO ES FIABLE"

Por tanto, el gobierno español es el que "ha fallado en todo esto", así como el gobierno marroquí que "está utilizando a estas personas en su guerra híbrida contra España", demostrando asimismo que "no es un socio fiable".

Sobre el futuro del Mundial de fútbol de 2030, ha defendido que Marruecos sea expulsado de la candidatura, pero rechaza que España renuncie a su organización, que seguiría adelante junto con Portugal.