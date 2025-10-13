El Festival Extremeño del Tebeo e Ilustración llevará la fantasía épica a Cáceres los días 17 y 18 de octubre

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Extremeño del Tebeo e Ilustración llevará la fantasía épica los días 17 y 18 de octubre a tres espacios de la ciudad monumental de Cáceres, en concreto, a la Fundación Tatiana, el Archivo Histórico Provincial y la galería de arte Espacio Arte y Acción.

El evento, organizado por la Consejería de Turismo, Jóvenes y Deportes a través de la Fundación Extremeña de la Cultura, contará con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, responsable del concierto de clausura 'Héroes y leyendas', y con la colaboración de la Asociación Extrebeo, encargada de la creación de un Cómic Gigante en la mañana del sábado.

En esta edición, el festival rinde homenaje a la ciudad anfitriona con una temática centrada en la fantasía épica, abordando especialmente el subgénero de la espada y brujería, popularizado por figuras míticas como Conan el Bárbaro, Krull o Red Sonja.

Así, las charlas y conferencias ofrecerán una mirada a este universo, desde su desarrollo clásico hasta sus nuevas interpretaciones, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

El encuentro comenzará con la conferencia del crítico y divulgador Francisco Javier Illescas, titulada 'La fantasía épica española en el cómic (años 40, 50 y 60)'.

Illescas, con más de dos décadas de experiencia en la web Fantasymundo y actualmente colaborador de Akira Cómics -la primera tienda del mundo en obtener dos premios Eisner Spirit of Comic en la Comic Con de San Diego-, ofrecerá una panorámica histórica sobre la evolución del género en España.

A él se unirán los reconocidos autores El Torres y Joe Bocardo, que presentarán Sangre Bárbara, una reinterpretación del universo de Conan el Bárbaro publicada por la editorial Karras.

El arte también tendrá su espacio en el festival, ya que el ilustrador extremeño Alex de la Fuente realizará un grafiti en directo en la Plaza de los Golfines, mientras que el Archivo Histórico Provincial acogerá un mercado editorial y de obra gráfica con la participación de Cascaborras y GP Ediciones.

Estas actividades se completan con diferentes propuestas divulgativas y creativas que acercarán al público al proceso de creación artística.

El Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración, de carácter itinerante, busca consolidarse como un "referente nacional" en el ámbito del cómic y la ilustración.

Su propósito es reunir cada año a los más destacados autores y profesionales del sector, visibilizando el talento emergente de Extremadura y mostrando a los jóvenes la posibilidad de desarrollar una carrera artística desde su propia tierra, con proyección nacional e internacional.