El Festival de Mérida producirá y programará la obra ganadora de un premio convocado junto a la Cátedra Vargas Llosa

De izquierda a derecha, Pedro Blanco, Alejandro Abellán, Álvaro Vargas Llosa, Jesús Cimarro y Gerardo Bongiovanni. - FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y la Cátedra Vargas Llosa han convocado el I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, un nuevo certamen destinado a impulsar la creación dramatúrgica contemporánea inspirada en los grandes mitos y textos de la tradición grecorromana y grecolatina.

El premio, que celebra en 2026 su primera edición, está abierto a dramaturgos cuyas obras hayan sido escritas originalmente en lengua castellana. Los textos deberán ser originales, inéditos y no haber sido representados previamente.

La obra ganadora no sólo será publicada, sino que será producida íntegramente por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y representada en la 73ª edición del Festival, que tendrá lugar en los meses de julio y agosto de 2027 en el Teatro Romano de Mérida.

El certamen ha sido presentado, junto con la programación de la programación de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería en Lima, en Perú.

El director del festival, Jesús Cimarro, ha sido el encargado de dar a conocer los principales contenidos de esta nueva edición, así como los detalles de este nuevo galardón que nace con vocación internacional para reconocer la excelencia en las artes escénicas vinculadas al legado clásico.

El acto también ha contado con la presencia de Álvaro Vargas Llosa, Presidente de la Cátedra Vargas Llosa, Alejandro Abellán, Embajador de España en Perú, Renzo Reggiardo, Alcalde de Lima, Gerardo Bongiovanni, director de la Fundación Internacional para la Libertad, y de Pedro Blanco, gerente del Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

El plazo de presentación de los textos para el nuevo premio finalizará el 30 de junio de 2026, y las obras deberán enviarse a través de la plataforma habilitada en las páginas webs del Festival de Mérida y de la Cátedra Vargas Llosa.

El jurado del I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope estará integrado por al menos cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes escénicas y será presidido por la actriz y directora Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Además, formarán parte Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, junto a otros jurados independientes.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el verano de 2026.

Con la creación de este nuevo premio, el Festival de Mérida y la Cátedra Vargas Llosa refuerzan su compromiso con la creación teatral contemporánea, el diálogo con los clásicos y el apoyo a nuevas voces de la dramaturgia internacional, tendiendo un puente entre la tradición grecolatina y la escena actual.

Las bases completas del premio pueden consultarse en las páginas web del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y de la Cátedra Vargas Llosa.

PROGRAMACIÓN DE LA 72 EDICIÓN

El acto celebrado en Lima ha reunido a más de un centenar de asistentes, entre ellos Patricia Llosa, viuda del escritor, así como sus hijos, Morgana Vargas Llosa y Gonzalo Vargas Llosa.

En su discurso, Jesús Cimarro ha señalado que la 72ª edición del festival se desarrollará entre el 3 de julio y el 30 de agosto, con una programación que supera las 150 representaciones. De ellas, 9 se llevarán a cabo en el Teatro Romano y 7 en el Teatro María Luisa, dos de los principales escenarios del certamen.

Además, hizo referencia a las extensiones del festival en Madrid, Cáparra, Regina y Medellín, que contribuirán a expandir su presencia más allá de Mérida, y puso en valor la amplia oferta de actividades paralelas previstas, que incluirán exposiciones, talleres, charlas y pasacalles, entre otras propuestas dirigidas a enriquecer la experiencia del público.

El acto finalizó con una lectura dramatizada de "Odiseo y Penélope", de Mario Vargas Llosa, por los actores Carlos Mesta y Norma Martínez.

PROGRAMACIÓN VARIADA EN EL TEATRO ROMANO DE MÉRIDA

El Teatro Romano de Mérida acogerá un total de 9 espectáculos de diferentes géneros, entre ellos la danza, la comedia, la tragedia y el musical. Spartacus, del Düsseldorf Ballet Theater, será la encargada de inaugurar esta edición del festival en el Teatro Romano entre el 3 y el 5 de julio. Llegados desde Alemania, este ballet cuenta con la dirección artística de María Graciani, dramaturgia de Ana Graciani, dirección musical de Pascal Touzeau y con Miguel Ángel Muñoz como narrador.

La siguiente producción en llegar al Romano será, entre el 8 y el 12 de julio, la coproducción del Festival con los Teatros del Canal de Madrid Electra Jonda, dirigida por Manuel Canseco, con Carolina Lapausa, Juan Gea o María Garralón, entre otros, en el reparto.

Del 15 al 19 de julio llegará Timón de Atenas, con Pepe Viyuela encabezando un elenco coral en el que también podremos encontrar a Esther Acevedo, Tomás Pozzi, Samuel Viyuela o Pepa Zaragoza, entre otros. En la semana posterior, la danza será la protagonista de la mano de Bacanal, con Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio al frente de la dirección y dramaturgia.

A su vez, del 22 al 26 de julio, Carlos Hipólito, Juana Acosta, Toni Acosta o el propio Chevi representarán ese espectáculo que trasciende los límites del teatro convencional para convertirse en una experiencia ritual colectiva.

La siguiente producción en llegar al Romano será, entre el 29 de julio y el 2 de agosto, La comedia de la olla, dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada, entre otros, por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Juanjo Cucalón o Silvia Vacas.

Una nueva comedia nos acompañará entre el 5 y el 9 de agosto. Fernando Tejero se sitúa al frente del elenco de Cómicos de Roma, una obra adaptada y dirigida por José Pascual. La programación de agosto continuará con Fedra en los infiernos.

Del 12 al 18 de agosto, podremos disfrutar de las actuaciones de Lydia Bosch, Julio Peña, Alejandro Albarracín o Marta Calvó, entre otros, en esta obra adaptada y dirigida por José María del Castillo. Entre el 13 y el 17 del mismo mes llegará El viaje de Edipo, dirigida por Emilio del Valle y con José Antonio Lucía, Marcial Álvarez, Jorge Muñoz o Sara Jiménez como parte de un amplio elenco.

La 72ª edición del festival se cerrará con Las 9 musas, un musical de producción extremeña cargado de humor, ironía y grandes números musicales protagonizado por un elenco de nueve mujeres entre las que destacan Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez o Clara Alvarado.