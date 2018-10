El festival Misty Fest desembarca en Extremadura con dos conciertos del compositor portugués Rodrigo Leão

Actualizado 23/10/2018 15:24:43 CET

CÁCERES, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Misty Fest desembarca en Extremadura con dos conciertos de Rodrigo Leão, compositor número uno en Portugal y fundador del grupo Madredeus, que se subirá a los escenarios del Gran Teatro de Cáceres, el 3 noviembre a las 20,30 horas, y al del López de Ayala de Badajoz, el día 16 a las 21,00 horas.

Así, Rodrigo Leão, que está celebrando sus 25 años de carrera con una gira europea, presentará en la región una versión revisada y actualizada del concierto 'Os Portugueses'. El compositor luso ha sido distinguido y premiado mundialmente. Es autor, entre otras obras, de bandas sonoras como la de la película española '100 metros', de Marcel Barrena, estrenada en 2016 y protagonizada por Dani Rovira, María de Medeiros y Karra Elejalde, que fue todo un éxito.

El concierto 'Os Portugueses', con hasta seis artistas en el escenario (5 músicos y una cantante), forma parte de la programación del IX Festival Misty Fest, que desembarca por primera vez en Extremadura en paralelo a la edición portuguesa, donde acumula ya nueve ediciones y que

este año ofrecerá en 11 ciudades del país vecino un total de 37 conciertos en 14 teatros, del 31 de octubre al 25 de noviembre.

'Os Portugueses' supone el relanzamiento de una de las bandas sonoras más interesantes de Leão que, con el título 'Portugal, un retrato social', fue una serie de televisión realizada en 2007 por Joana Pontes y Antonio Barreto. La música que el artista luso compuso para esta serie, donde cristalizó la indefinible "portugalidad" de su inspiración melódica, ha sido revisada ahora con material adicional con el título 'Os Portugueses'.

Este nuevo disco del artista vio la luz a finales de junio, bajo el paraguas de Sony y que ahora se está presentando en Europa. Rodrigo Leão se independizó del grupo Madredeus publicando como solista 'Ave Mundi Luminar', su álbum de debut con composiciones clásico- contemporáneas.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Veinticinco años después, se ha convertido en un artista con proyección internacional y ha logrado colocarse en los primeros puestos de las listas de éxitos, escribiendo música para diversas películas como 'The Butler', de Lee Daniels, o el documental 'In the Intense Now', de João Moreira Salles.

Para celebrar también estos 25 años de carrera, Leão ha preparado

también 'O Aniversário', un doble CD con 30 pistas que recorre los 25 años de sus grabaciones solistas, incluyendo sus composiciones instrumentales más aclamadas, sus mejores éxitos y muchas de sus colaboraciones más notables con Scott Matthew, Beth Gibbons, Stuart Staples, Adriana Calcanhotto o Fado Lula Pena, entre otras.

Las entradas para los conciertos de Cáceres y Badajoz tienen un

precio en venta anticipada de 30 euros y están disponibles en taquillas y las webs de los teatros (Cáceres, www.granteatrocc.com) y (Badajoz,

www.teatrolopezdeayala.es). Los proomotores han decidido establecer

descuentos para los alumnos de portugués de escuelas de idiomas y del

Instituto Camoes en Cáceres.

La iniciativa de programar en Extremadura este festival por primera vez nace de la unión de dos empresas: la portuguesa Uguru y la extremeña Backstageon, en un ejemplo de cooperación cultural transfronteriza de primer nivel, informan los organizadores en nota de prensa.