El festival 'Moraleja Vuela' regresa la próxima semana para celebrar la llegada de las grullas y la riqueza ornitológica

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Comienza este martes, aunque será durante el fin de semana cuando se realice la gran mayoría de actividades

MORALEJA (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

Moraleja celebra desde este martes, 17 de noviembre, hasta el próximo domingo, 22 de noviembre, su festival 'Moraleja Vuela' para festejar la llegada de las grullas y la riqueza ornitológica del entorno.

La llegada de las grullas permite observar uno de los fenómenos más espectaculares de estos meses, que se unen a la gran diversidad de aves que habitan en el entorno de Moraleja.

Así, el municipio se convierte en un destino privilegiado para los amantes de la naturaleza y de la observación de aves, según ha destacado el consistorio de la localidad.

El programa arranca oficialmente este martes, si bien será durante el fin de semana cuando se realicen la mayoría de actividades. Así, además de un concurso de fotografía de naturaleza, el festival ofrecerá el sábado 21 de noviembre una ruta senderista al Chorreón o talleres y masterclass de fotografía. Además, se celebrará una exhibición de rapaces al vuelo.

Al día siguiente, el 22 de noviembre, continuarán las masterclass y se celebrarán también talleres infantiles para acercar la realidad de las aves migratorias a los más pequeños. También habrá un desayuno con migas, un mercado de artesanía y un espectáculo infantil, entre otras actividades.

El Ayuntamiento de Moraleja ha animado a inscribirse y a participar en las actividades para disfrutar de los países y vivir la naturaleza de cerca.