Un festival de música impulsará el intercambio cultural entre Extremadura y Venezuela este sábado en Mérida

Presentación de la primera edición del Festival Intercultural "Atardecer llanero" - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Festival Intercultural de Música 'Atardecer llanero' se celebrará este sábado, 30 de mayo, en el Acueducto de los Milagros de Mérida, una iniciativa que apuesta por una ciudad diversa, integradora y abierta al intercambio cultural entre Extremadura y Venezuela.

En concreto, el evento comenzará a las 20,00 horas en uno de los lugares "más emblemáticos de Mérida", con el objetivo de celebrar la diversidad que enriquece la ciudad.

La presentación del evento ha tenido lugar este miércoles por la delegada de Migraciones, Laura Iglesias; el presidente de la Asociación Venezolana de Extremadura (Asovenex), Alessandro Testa, y el promotor del evento en España, Ángel Rodríguez.

Así, Iglesias ha destacado que se trata de una iniciativa que refuerza el compromiso del equipo de Gobierno de hacer de Mérida "una ciudad que entiende la cultura como herramienta de unión, fortalece los lazos interculturales y genera un sentimiento de comunidad".

El festival contará con las actuaciones de artistas venezolanos reconocidos internacionalmente, como Miguelito Díaz, el grupo Euro Llano o el showman Pancho, además de artistas venezolanos residentes en Extremadura, como Alex Sosa y Eduardo Colmenares.

Por último, la edil municipal ha animado "a toda la ciudadanía a pasar por el Acueducto de los Milagros para disfrutar de la primera edición del Festival Intercultural en nuestra ciudad".

El presidente de la Asociación Venezolana de Extremadura (Asovenex), Alessandro Testa, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Mérida por el apoyo al primer Festival Intercultural, que ha nacido "para mostrar la integración de la comunidad iberoamericana dentro de España y, sobre todo, Extremadura".

Además, ha explicado que será "un espectáculo de música en vivo", que incluye el baile más popular de Venezuela, el "joropo", y los "instrumentos musicales típicos" que lo acompaña, como "el arpa, el cuatro y la maraca".

Asimismo, ha señalado que "son una colonia voluminosa de hispanos dentro de Extremadura"; además, el Ayuntamiento de Mérida siempre ha estado a disposición de ayudar a esta integración cultural para que "la sociedad española vea el parecido y las raíces tan similares que comparten".

Finalmente, el promotor Ángel Rodríguez ha indicado que "traen al principal exponente de la música venezolana y criolla, Miguelito Díaz, para el disfrute de la ciudadanía emeritense, así como a los artistas venezolanos residentes en Extremadura, Alex Sosa y Eduardo Colmenares".