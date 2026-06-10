El Festival de Teatro Clásico de Cáceres sube el telón este jueves en San Jorge con el ballet Romeo y Julieta - FTCC

CÁCERES, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo séptima edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que organiza el Consorcio del Gran Teatro y que se celebra hasta el 30 de junio, sube el telón este jueves, día 11, en el escenario de la plaza de San Jorge con el ballet de Romeo y Julieta. Será la primera de las representaciones de la escena clásica que esta semana trae también dos sesiones de un musical en el Gran Teatro con Paloma San Basilio y el estreno de Pândiga.

Durante casi cuatro semanas se exhibirán veintiún espectáculos, entre propuestas teatrales y musicales, de los que tres son estrenos absolutos, y se contará con nombres de la escena nacional como Els Joglars, El Brujo, Pepe Viyuela, Silvia de Pé, Secun de la Rosa o José Vicente Moirón, entre otros muchos.

Así, la sección principal del festival mantiene su apertura con la misma obra que el año anterior, Romeo y Julieta, basada en la tragedia de Shakespeare, pero si en aquel caso tomaba la forma de musical, en este se presenta el ballet homónimo compuesto por Prokofiev en 1935. Su estreno se produjo en 1940 en el Teatro Kirov de Leningrado, después de un conflicto entre el autor y los coreógrafos, a causa de la pretensión de Prokofiev de que la obra tuviera un final feliz.

La producción que se exhibe en la plaza de San Jorge reúne a la Compañía LGAM y el Worlwide Ballet Theatre fundado en 2019 por el bailarín y coreógrafo ucraniano Aleksey Bogutskiy, y un elenco procedente de países como Francia, Italia, Irlanda y España, entre otros.

El viernes y el sábado, 12 y 13 de junio, la programación principal continuará con uno de los platos fuertes de esta edición: Dulcinea. El dramaturgo Juan Carlos Rubio escribió esta obra expresamente para Paloma San Basilio, una de las grandes actrices de musicales en España. Rubio da voz a la amada de Don Quijote, que este inventa para su consuelo.

En este montaje, en el que Paloma San Basilio actúa y canta acompañada al piano por Julio Awad, Dulcinea habla de sí misma, sin idealización alguna, en primera persona. El público podrá verla en dos representaciones (21,30 horas) en el Gran Teatro, la única obra que no se escenifica en la plaza de San Jorge.

El primer estreno absoluto del festival llegará el domingo, 14 de junio, con una coproducción entre Portugal y Extremadura. La compañía portuguesa Umcolectivo presenta con Actos Íntimos, del actor cacereño Santi Senso, Pândiga, una revisión de la comedia Farsa das Ciganas de Gil Vicente, que en 1521 informaba sobre la llegada del pueblo gitano a Portugal.

El montaje establece un paralelismo entre aquellos gitanos que arribaban a un país ajeno y los inmigrantes que hoy vienen de fuera con la aspiración de hallar en Europa un lugar de posibilidades de vida y trabajo. Será a las 22,30 horas.