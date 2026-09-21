La fiesta Al-Mossassa de Badajoz contará con más de 130 puestos e incorpora un taller de indumentaria taifa

Presentación de la fiesta Al-Mossassa de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Badajoz celebra del 21 al 27 de septiembre su fundación, hace 1.151 años, de la mano de Al-Mossassa Batalyaws, Fiesta de Interés Turístico Regional que contará con un mercado con más de 130 puestos de artesanía, gastronomía, complementos, vestuario o dulces repartidos entre la Alcazaba, la Plaza Alta y la de San José, esta última recuperada tras las obras de rehabilitación.

Un año más se quiere potenciar la vestimenta de los asistentes con ropas de inspiración árabe y, como novedad, el taller de indumentaria y de turbantes de años anteriores se transforma en el 'Gran Vestidor de la Taifa del Batalyaws', que se presenta el viernes y se desarrollará el sábado en la calle Encarnación, en horario de 11,00 a 20,00 junto a El Silencio, para la creación de indumentaria taifa con espacios dedicados a los turbantes, propuestas de maquillaje y accesorios.

La actividad requiere inscripción previa y los participantes dejarán una pequeña fianza por las prendas, que recuperarán al devolverlas; como también cabe destacar asimismo el sorteo de experiencias en Baños árabes y masajes Baraka para quienes suban una foto a Instagram vestidos con este tipo de ropajes, según las bases del sorteo que se pueden consultar en el perfil oficial de Al-Mossassa.

El concejal del área, José Antonio Casablanca, y el presidente de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, han presentado esta nueva edición de la fiesta que conmemora la fundación de la ciudad en el año 875 por Ibn Marwán y que surgió en 1998 con la implicación en la cultura de la ciudad de dicha asociación que, desde entonces, colabora en el ayuntamiento en su organización y coordina el ciclo de conferencias que se desarrolla cada año.

Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2017, el edil ha explicado que seguirán trabajando para hacerla "cada vez más grande" y "más singular" dentro de la geografía regional y nacional, ante lo que ha agregado que están trabajando en este sentido.

Respecto al programa de este año, ha detallado que se inaugura el viernes a las 11,30 horas con una breve presentación, a modo de antesala, de la obra teatral que se podrá ver por la noche en la explanada de la Alcazaba, un espacio que se recuperó el pasado año con motivo de las obras de la Plaza de San José que impedían ubicar los puestos del zoco y que se mantiene este año especialmente para los talleres y actividades más participativas.

Así, en esta ocasión habrá mercado y puestos tanto en la Plaza Alta, como en la de San José y en la Alcazaba, esta última con cetrería, exposición árabe, la zona de los talleres y la gastronómica. Organizado por La fragua de Vulcano, el mercado árabe de Al-Mossassa cuenta este año con "más puestos que ningún año" con más de 130 y variados entre artesanía, gastronomía, vestuario, complementos o dulces alternados en los distintos espacios.

Al mismo tiempo, se podrá disfrutar de distintas actividades como talleres de geómetras de Al-Ándalus de creación de azulejos inspirados en la geometría andalusí para niños de 7 a 12 años, de danza árabe o de maridaje y cocina andalusí, junto a exhibiciones de cetrería, cuenta cuentos, veladas poéticas, la obra de teatro 'Crónicas de un reino' o distintos pasacalles, además de la apertura especial de monumentos, el jueves de 18,00 a 22,00 y viernes, sábado y domingo de 11,00 a 22,00 horas.

En concreto, el viernes 25 y tras la inauguración con la pequeña representación sobre la fundación árabe de la ciudad o un pasacalles habrá una exhibición de cetrería, cuenta cuentos, velada poética y la obra de teatro 'Crónicas de un reino' en la explanada de la Alcazaba, mientras que el sábado se desarrollará la visita guiada 'La fundación' en el Museo Luis de Morales, junto al 'Gran Vestidor de la Taifa del Batalyaws', el taller de geómetras, de danza árabe y el de maridaje y cocina andalusí, cetrería, cuenta cuentos, velada poética o un concierto de la Banda Municipal de Música.

Finalmente, el domingo tendrá lugar un taller de sabores de Al-Ándalus dedicado a niños, otro de danza árabe y el de maridaje y cocina andalusí, además de exhibiciones de cetrería, cuenta cuentos y un concierto árabe.