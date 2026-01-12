Finalizan las obras de la primera fase de reforma del pabellón polideportivo 'Teodoro Casado' de Cáceres

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, y el de Infraestructuras, Víctor Bazo, en el pabellón Teodoro Casado - EUROPA PRESS

CÁCERES, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cáceres ha finalizado las obras correspondientes a la primera fase del proyecto de reforma del pabellón polideportivo 'Teodoro Casado', en la zona de El Vivero, con una inversión de 120.000 euros. Se trata de una actuación adjudicada a la empresa Euroextremeña de Montajes Industriales SL, con un plazo de ejecución de cuatro meses, que ha permitido corregir diversas deficiencias que venían afectando al uso normal de estas instalaciones deportivas municipales desde hacía años.

El citado pabellón presentaba desde hace mucho tiempo filtraciones de agua en la cubierta y humedades, y carecía de un acceso seguro a la cubierta para las labores de mantenimiento. "Esta primera fase del proyecto ha permitido dar respuesta a estas deficiencias de manera integral", ha explicado el edil de Infraestructuras, Víctor Bazo, que ha visitado el pabellón junto a la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez.

En concreto, se ha actuado sobre los canalones de la cubierta para resolver los problemas de filtraciones y condensaciones existentes. Para ello, se ha llevado a cabo una limpieza profunda y su impermeabilización mediante la aplicación de resina de poliurea, además de la colocación de paragravillas.

Paralelamente, se ha revisado y renovado la red colgada de evacuación de aguas pluviales, desmontando las piezas de encuentro, sustituyendo los elementos deteriorados y sellando nuevamente todas las juntas.

El proyecto ha contemplado también la eliminación de las humedades por capilaridad detectadas en el muro del frente del graderío. La intervención ha consistido en la retirada completa del revestimiento de mortero de cemento y su sustitución por un nuevo enfoscado de mortero natural de cal, impermeable y transpirable, finalizando con la aplicación de pintura de cal.

Esta primera fase ha incluido actuaciones para mejorar la acústica del pabellón mediante la colocación de 1072 paneles fonoabsorbentes adheridos a la superficie interior de la cubierta, lo que permitirá reducir la reverberación y mejorar el confort acústico de la instalación.

Por último, los trabajos han incluido la habilitación de un acceso seguro a la cubierta mediante la instalación de una escalera con línea de vida vertical, así como la colocación de un sistema de líneas de vida en las zonas con riesgo de caída, tanto hacia el interior como hacia el exterior de la cubierta.

La escalera se ha ubicado al final de la galería exterior de distribución al graderío, sin interferir en la circulación peatonal, y cuenta con una tapa de seguridad con candado para impedir el acceso de personal no autorizado.

SEGUNDA FASE EN EL INTERIOR

Una vez concluida esta primera fase, ya se está trabajando en la segunda fase de actuación en la que se realizará un proyectado interior de las paredes del pabellón, también se harán mejoras de accesibilidad y se instalará el nuevo puesto de control totalmente accesible, así como el repintado de la pista con lo que "con esta segunda fase vamos a conseguir tener un pabellón completamente nuevo y a la altura de lo que la ciudad y el deporte se merece", ha señalado Bazo.

"Nos hemos encontrado en esta legislatura que las instalaciones deportivas, como esta del 'Teodoro Casado', carecían de mantenimiento y por lo tanto las inversiones que estamos haciendo durante estos dos años y medio están siendo muy importantes", ha señalado

De esta manera, el Gobierno local continúa avanzando en la mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales, reforzando la seguridad y permitiendo la práctica del deporte de manera digna, "pues la falta de mantenimiento ha provocado que pabellones como este presentaran una situación lamentable", ha manifestado Bazo.

En este caso, se trata de una intervención que no es visible a simple vista, pero que era imprescindible para alargar la vida útil del pabellón y evitar que se siguiera deteriorando.

Por su parte, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha valorado el esfuerzo que durante el periodo de obras han realizado los clubes que allí entrenan y que ya han vuelto a la normalidad tras la finalización de las obras de esta primera fase.

"Queremos agradecer a los clubes su paciencia porque sabemos que una obra siempre genera molestias, pero era una intervención imprescindible para garantizar el buen estado del pabellón y asegurar que los equipos y la ciudadanía pueda utilizar estas instalaciones con garantías", ha concluido Rodríguez.