La firma de hipotecas en Extremadura desciende un 9,9% tras empeorar su evolución interanual en abril

Obras en construcción - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura desciende un 9,9% en abril respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,32% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 658 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 13,8%. De esta forma, en Extremadura se prestaron 66,08 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 4,85% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 14,2%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 877 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 92,82 millones de euros. De ellas, 57 fueron sobre fincas rústicas y 820 sobre urbanas.

De las 820 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Extremadura, 658 fueron sobre viviendas; 8 en solares y 154 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 17 y en 48 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 124 hipotecas con cambios en sus condiciones, 59 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 900 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 673 correspondieron a viviendas, 84 a fincas rústicas, 132 a urbanas y 11 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Castilla - La Mancha (+18,67%), Cataluña (+18,52%) y Asturias (+12,53%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Navarra y Extremadura con caídas del 23,91%, 20,92% y 9,86%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cataluña (+29,58%), Asturias (+29,30%) y Castilla - La Mancha (+27,80%), marcando los mejores registros, salvo en Extremadura en donde se redujo un 4,85%, y Navarra, con un 2,34% menos.

DATOS NACIONALES

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.010 préstamos, su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de abril, inferior en casi 7 puntos al experimentado en marzo (+9%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,90%, por debajo del 2,84% de marzo y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del cuarto mes del año se acumulan ya 15 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el cuarto mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,1% interanual en abril, hasta los 173.331 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 13,7%, hasta rozar los 6.935 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,1%, se constituyó en abril a tipo variable, mientras que el 62,9% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 2,86% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (abril sobre marzo), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 14,3% y el capital prestado disminuyó un 14,6%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda retrocedió un 0,5% respecto al mes previo.

En los cuatro primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7,9%, con avances del 19,6% en el capital prestado y del 10,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.