La Fiscalía investiga una posible irregularidad en las oposiciones a la Policía Local de Cáceres

El alcalde Luis Salaya confía en que "se quede en nada" pero reconoce que "la imagen ya está deteriorada"

CÁCERES, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía está investigando una posible irregularidad en las oposiciones para cubrir ocho plazas por turno libre en la Policía Local de Cáceres, ya que se distribuyó un audio anónimo en el que se apuntaba a los temas que más le gustaban al presidente del jurado calificador, por lo que podría dar una pista de los asuntos con posibilidad de salir en las pruebas.

Los sindicatos decidieron que lo exámenes siguieran adelante y se presentaron a las pruebas unas 400 personas, aunque fueron admitidas 326 solicitudes. Las notas se publicaron el 30 de noviembre y seis de los agentes ya están en período de formación en la Academia de Seguridad Pública antes de su incorporación, mientras que los otros dos ya están incorporados en sus funciones al no necesitar este trámite por proceder de cuerpos policiales de otras localidades.

No obstante, ante estos hechos, el sindicato CSIF llevó el asunto a la Fiscalía que ha solicitado información al ayuntamiento para saber cómo se produjeron los hechos y dilucidar si hay alguna presunta filtración de los temas.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha lamentado los hechos que ha calificado de "complejos" y "dolorosos", ya que aunque finalmente quede en nada, la imagen de transparencia en los procesos selectivos "ya está deteriorada".

"Los rumores sobre la transparencia en el acceso a oposiciones son constantes no solo en este ayuntamiento sino en otras administraciones, y la sensación que existe en la calle es que a veces los procesos no son limpios y que este tipo de situaciones, aunque luego queden en nada o sean más o menos legítimas, preocupan mucho y hacen que se deteriore más la imagen de la administración pública", se ha lamentado el regidor.

Así las cosas, Salaya confía en que el asunto "se quede en nada" y ha recordado que el equipo de Gobierno no interviene en los procesos selectivos porque los tribunales calificadores se conforman como marca la ley. "Sí nos preocupa la imagen porque queremos que la gente siga optando a las plazas", ha dicho este miércoles a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa en el ayuntamiento.

PROCESOS LIMPIOS

"En la parte que podemos garantizar los procesos son limpios y se hacen bien y, si alguien ha hecho algo que no se puede hacer, lo único que va a encontrar en este equipo de Gobierno es toda la colaboración para que se esclarezca y para que sean procesos limpios y transparentes, que es lo mínimo que se le puede pedir a la administración pública", ha subrayado.

Al ser preguntado por cómo transcurrieron los hechos, el alcalde ha relatado que el Gobierno local tuvo conocimiento de toda la situación una vez sucedida a través del sindicato CSIF "cuando ya había pasado todo". Se enteró de que había "un rumor" de que existía un audio en el que se hablaba de algunos temas de las oposiciones, pero ha aclarado que "no" han llegado a escuchar el audio porque no se lo hicieron llegar.

El alcalde ha insistido que las decisiones que se han tomado respecto a este tema, incluida la de continuar con el examen, no corresponden al equipo de Gobierno sino al tribunal de las oposiciones, "por suerte y para nuestro bien, este asunto está fuera de las decisiones del equipo de Gobierno".

"Cuando a mí se me traslada esto yo lo que pedí es que se intentase conseguir ese audio y se pusiese a disposición de la Fiscalía", pero el sindicato CSIF ya había informado a la Fiscalía y "ahora hay que esperar y colaborar con todo lo que se pueda reclamar desde la justicia", ha dicho, aunque ha advertido que el Ejecutivo local no es quién más información tiene sobre este asunto porque "no tuvimos ni siquiera acceso a ese audio", ha recalcado.

Respecto al contenido del audio en sí, el alcalde ha explicado que "ni siquiera está claro" que ese audio plantee algo ilegal, ya que son recomendaciones de lo que puede entrar en un examen o qué no en función de quién es el presidente del tribunal. Así, ha señalado que si alguien pregunta a otra persona por lo que va a entrar en un examen se le puede decir que al profesor le gusta algún tema concreto porque lo conoce, aunque otra cosa sería que fuera porque ese profesor se lo ha dicho directamente.

"Esto es algo que tendrá que investigar la Fiscalía y si merece seguir adelante lo tendrá que decir un juez pero yo tiendo a confiar en lo que plantean los sindicatos y, si el CSIF ha dicho que el audio es preocupante, lo será y puede cruzar ciertos límites", ha concluido.