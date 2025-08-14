El fuego de Jarilla sigue descontrolado tras arrasar 4.600 hectáreas y obliga a confinar Oliva de Plasencia

CÁCERES, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha activado este jueves a las 7,15 la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX), a toda la región por simultaneidad de incendios forestales.

En estos momentos, se encuentran activos cuatro incendios en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Trujillo y Jarilla. Este último ha arrasado, según las estimaciones de la Junta de Extremadura, 4.625 hectáreas, y ha atravesado la autovía A-66 y la carretera nacional N-630, que permanecen cortadas al tráfico en estos momentos.

Asimismo, mantiene a alrededor de 320 personas alojadas por su seguridad en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia, y otras 50 personas vulnerables repartidas en el Seminario de Plasencia, en la residencia de Baños de Montemayor, en la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia, tras la evacuación de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, sin que se descarten nuevas evacuaciones o confinamientos.

OLIVA DE PLASENCIA CONFINADO

En este sentido, el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura se ha procedido al envío masivo de ES-Alert para confinar a la población de Oliva de Plasencia. Asimismo, debido al cambio en las condiciones del incendio, el Puesto de Mando Avanzado se ha replegado y desplegado a una nueva ubicación "más segura", en la salida de La Granja en la A-66.

En total, el dispositivo de emergencia de este incendio forestal ha movilizado a 200 militares de la UME, 80 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural, 4 técnicos de extinción, efectivos del Miteco, bomberos del SEPEI, Guardia Civil y Cruz Roja; así como técnicos de Protección Civil y Emergencias; trabajadores sociales y psicólogos.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones continúan trabajando para que esta emergencia tenga "la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente", apunta el Ejecutivo regional.