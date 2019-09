La fuente del origen del brote de listeriosis en Extremadura está "eliminada" y no hay ninguna embarazada afectada

Publicado 20/08/2019 10:49:01 CET

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fuente del origen del brote de listeriosis en Extremadura, que cuenta con un caso confirmado y otros cuatro más "sospechosos", está ya "eliminada", según ha destacado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Además, los cinco casos referidos han presentado síntomas "leves", y en tres de ellos previamente se había consumido carne mechada en Andalucía, mientras que los dos restantes podrían tratarse de casos "esporádicos" de los "ocho o nueve" que vienen registrándose cada año en Extremadura de listeriosis.

En cuanto al estado de los casos en Extremadura, Vergeles ha explicado que únicamente dos de ellos --que se están atendiendo en Mérida-- se encontraban este pasado lunes por la tarde en observación, y ha añadido que se espera que ambos puedan ser dados de alta a lo largo de la jornada de este martes.

Mientras, en los otros casos (dos atendidos en Llerena y uno en Badajoz) los pacientes ya han sido dados de alta, ha indicado el consejero, que ha añadido que en Extremadura no hay hasta el momento ningún caso de ninguna mujer embarazada con posible listeriosis.

De este modo lo ha apuntado Vergeles en una rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha indicado que, tras haber detectado la venta en Badajoz de un lote de carne mechada de 'La Mechá' de 10,9 kilos que fue vendido al por menor y a particulares, las personas que puedan presentar algún cuadro febril y/o gastroenteritis y puedan haber consumido dicho tipo de producto deberían dirigirse a un centro de salud.

En cualquier caso, ha destacado que a nivel nacional Sanidad "ha actuado bien" ante los casos de listeriosis por consumo de carne mechada, y ha celebrado que se haya encontrado el "origen" del brote en cuestión; al tiempo que ha descartado que en Extremadura pueda encontrarse a la venta algún lote más de producto de carne mechada 'La Mechá'. "Está todo el lote retirado" en la región, ha apuntado.

Al mismo tiempo, Vergeles ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "calma", toda vez que "está eliminada la fuente del origen del brote" en Extremadura desde la tarde del pasado viernes, día 16, tras haber "controlado" en la ciudad de Badajoz el lote y el producto de carne mechada de la marca 'La Mechá' detectado.

Asimismo, ha incidido en que la enfermedad de la listeriosis "sólo" se transmite por vía oral y "no se pega de persona a persona", por lo que "no hay motivo de aislamiento" de posibles infectados. También, ha apuntado que la "mayoría" de personas afectadas por dicha enfermedad "no" presenta ningún cuadro clínico.