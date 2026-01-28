Fuertes rachas de viento provocan cortes de líneas telefónicas en el norte de Cáceres, Campiña Sur y Serena

Peatones cruzan un puente - Eduardo Briones - Europa Press

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Kristin han provocado cortes de líneas telefónicas en el norte de Cáceres, Campiña Sur y Serena.

Por ello, el 112 Extremadura ha recordado que está operativo el teléfono de emergencias en caso de imposibilidad de contactar con los servicios sanitarios.

El 112 también ha informado de que está cortada la salida de Arroyo de la Luz en la carretera EX-207 por la caída en la calzada del techo de un pabellón.