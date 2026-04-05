Fundación CB comienza este miércoles su programa de visitas guiadas por el Casco Antiguo de Badajoz

Cartel de 'Badajoz a ras de cielo', programa de visitas de la Fundación CB por el Casco Antiguo de Badajoz. - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CB inicia este miércoles, 8 de abril, la segunda edición de 'Badajoz a ras de cielo', un programa de visitas por el Casco Antiguo de la ciudad pacense que se extenderá hasta junio.

Estos recorridos tendrán inicio en diversos puntos de la ciudad, aunque todas finalizarán en la terraza y mirador que la fundación tiene en su sede de la calle Montesinos, 22. Se trata de una actividad que la entidad puso en marcha en 2025.

En los recorridos, los participantes podrán conocer la historia, el patrimonio y diferentes espacios del casco histórico de Badajoz, así como disfrutar de una "visión singular" desde la terraza de la entidad, informa la fundación en un comunicado.

"Este punto de vista aporta un valor único a estos recorridos, al contar con una panorámica excepcional de Badajoz. El mirador permite contemplar la torre de Espantaperros, el fuerte de San Cristóbal, el río Guadiana y el Casco Antiguo desde las alturas", agrega.

Las visitas se celebrarán en abril, mayo y junio, y partirán desde diferentes puertas de la ciudad: Puerta de Trinidad, Puerta de Palmas y Puerta Pilar. La primera saldrá el miércoles, 8 de abril, desde Puerta Trinidad, a las 18,30 horas y tendrá una duración de una hora.