Fundación Cives organiza en Badajoz una jornada de reflexión con la comunidad educativa sobre Memoria Democrática

Cartel del 'Diálogo educativo para la convivencia y la memoria democrática' en Badajoz - FUNDACIÓN CIVES

MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cives organiza los próximos días 17 y 18 de abril en Badajoz una jornada de reflexión, debate y convivencia con la comunidad educativa sobre los retos que debe abordar la Memoria Democrática en el ámbito escolar.

La actividad, organizada también por la Diputación de Badajoz y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, estará conducida por la secretaria general de Fundación Cives, Edurne Grau Unda.

Durante la cita, que se celebrará en la sede financiera de Cajalmendralejo en Badajoz, se pondrá en valor la educación en democracia frente a la educación en dictadura, a través de la visión y las voces del alumnado, profesorado y personas expertas en este ámbito, informa en nota de prensa Fundación Cives.

La jornada comenzará a las 16,30 horas con el acto inaugural, de la mano del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto; y el presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral.

Tras la apertura institucional, el evento continuará con la conferencia "La educación en dictadura y en democracia. Muerte y recuperación de una esperanza', a cargo del catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y exsecretario de Estado de Educación (2018-2022), Alejandro Tiana Ferrer.

Durante la segunda jornada del evento, se llevará a cabo un memorial por las víctimas de Badajoz (agosto 1936) a través de la voz del cantautor Luis Pastor Rodríguez y del escritor e historiador Justo Vila Izquierdo.

Una de las piezas angulares de este evento serán los dos diálogos educativos para la convivencia y la memoria democrática que llevarán a cabo alumnado y profesorado de seis centros Secundaria de municipios de la provincia de Badajoz.