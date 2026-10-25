La Fundación Yuste impulsa un congreso en Chile para analizar vías de cooperación entre Europa y América Latina

La Fundación Yuste organiza el X Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa que se celebra en Santiago de Chile (Chile) del 27 al 28 de octubre de 2026. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha organizado en Santiago de Chile el X Congreso Internacional Relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa que, bajo el título 'Multilateralismo y Gobernanza Mundial' busca busca estudiar y analizar las respuestas compartidas que Europa y América Latina pueden procurar frente a los grandes desafíos globales que se dan en el actual escenario geopolítico, económico, tecnológico y social en transformación.

Así, días 27 y 28 de octubre la Universidad Autónoma de Chile se convertirá en escenario para esta conversación y en punto de encuentro entre dos regiones que comparten "historia, vínculos y desafíos", según ha destacado la Junta de Extremadura en un comunicado, de manera que se conectarán conocimiento, instituciones y territorios para "fortalecer el diálogo horizontal entre Europa, América Latina y el Caribe, y para contribuir a construir respuestas compartidas para un mundo en transformación".

El programa reunirá durante dos jornadas a destacados académicos, investigadores, especialistas y responsables institucionales de España y Chile, con el propósito de crear una plataforma internacional de reflexión birregional y una conversación estratégica sobre cooperación, multilateralismo y gobernanza mundial.

La conferencia inaugural correrá a cargo del ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Entre los temas que se abordarán están: las respuestas de Europa y América Latina a la crisis del multilateralismo; los impactos del desarrollo tecnológico (IA) en la democracia y las relaciones internacionales; el multilateralismo y gobernanza mundial; y Extremadura como puente entre Europa e Iberoamérica, ponencia que correrá a cargo del director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro.

El congreso está organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Universidad Autónoma de Chile, con la colaboración de la Junta de Extremadura, la Universidad Rey Juan Carlos - Centro de Investigación de Estudios de Iberoamérica, la Universidad de Extremadura, y la Universidad Internacional de Extremadura (Uninde).

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Escuela de Guadalupe de la Fundación Yuste y del proyecto 'Cooperación UE-ALC en un Mundo en Transformación: Fortalecimiento Institucional para la Gobernanza Global', financiado por Aexcid.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse, de forma gratuita, a través de la web de la Universidad Autónoma de Chile. También se podrá seguir el congreso vía streaming a través del canal YouTube de la Fundación Yuste.

Por otro lado, la agenda institucional de la Fundación Yuste en Santiago de Chile se completa con otros encuentros institucionales. El director de la institución, Fernando Pizarro, mantendrá reuniones con la presidenta del Senado de Chile, Paulina Núñez, y con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes.

Por último, la fundación estrechará relaciones con la Universidad Autónoma de Chile mediante la firma de un protocolo general de colaboración, que será rubricado por Pizarro y por el rector de este centro universitario, Teodoro Ribera Neumann. La estancia incluye también una visita al Centro de Investigación e Innovación Huechuraba de la Universidad Autónoma de Chile.