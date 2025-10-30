La Galería de Fusileros del Baluarte de San Pedro en Badajoz abre al público este viernes

BADAJOZ, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Galería de Fusileros, situada en el baluarte de San Pedro, abrirá al público a partir de este viernes, 31 de octubre, en el horario habitual de apertura de los monumentos de Badajoz.

Se trata de un espacio patrimonial situado en su fortificación abaluartada, que ha mejorado y reubicado su alumbrado a través de los servicios municipales para poder realizar su apertura al público, informa el Ayuntamiento de Badajoz en una nota de prensa.

Este espacio se une a la oferta monumental de la ciudad junto al Fuerte de San Cristóbal, Puerta de Palmas, Torre de Espantaperros, Torres de Santa María y de los Acevedo, Edificio de la Galera y Yacimiento del Alpéndiz.

El horario de apertura es de jueves a domingo de 17,00 a 20,00 horas y los fines de semana también en horario matinal de 11,00 a 14,00 horas. Cabe recordar el cierre de la Alcazaba los viernes y sábado de 23,00 a 7,00 horas.

Esta galería fue construida alrededor de 1778, con el objetivo de proporcionar una mayor solidez al propio baluarte y su función era la de defensa del foso y la entrada de las tropas se hacía por el túnel abovedado desde la plaza de armas del baluarte de San Pedro.