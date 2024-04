Gallardo defiende la continuidad de Almaraz mientras no haya un proyecto que absorba su empleo "en la misma calidad"

BADAJOZ, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), "mientras no haya un proyecto claro, alternativo, definitorio que absorba todo el empleo en la misma calidad que lo hace" dicha central.

Así y ante las declaraciones de este lunes del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, sobre la postura del PSOE y Gallardo sobre Almaraz y la visita de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a Bruselas para defender su continuidad, ha expuesto del dirigente 'popular' que "se piensa que como ellos cambian de opinión cada 10 minutos" él mismo también lo hará.

Así, mientras no haya un proyecto alternativo, el PSOE de Extremadura mantiene un "compromiso firme y claro" con la planta. "Apostamos por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, sin matices, y lo defiendo aquí, en España, y en Bruselas", ha recalcado, como también defiende los sectores productivos que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, algo que "puede gustar en Madrid o no" o "puede molestar a mi Gobierno o no", pero que se debe a los extremeños.

De esta manera se ha pronunciado preguntado, en una rueda de prensa en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, por su valoración ante la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura en Bruselas en un nuevo pleno del Comité de las Regiones, donde defenderá la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ante lo que Miguel Ángel Gallardo ha reconocido que le alegra "especialmente" que Guardiola "haya encontrado Bruselas en el mapa" y "empiece a defender los intereses de esta región, en vez de estar todo el día dando patadas al aire".

Al mismo tiempo, ha sostenido del gobierno extremeño que su "fin principal ha sido dar patadas al aire en todo lo que tiene que ver con la defensa de Extremadura, para intentar culpabilizar a otros de su incapacidad", de manera tal que ha expuesto que, si se habla de Almaraz, "la culpa es del Gobierno, aunque sepa que había un acuerdo firmado entre las eléctricas y el propio Gobierno".

