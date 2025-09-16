Gallardo insta a Guardiola a aclarar si ha estado de "vacaciones" fuera de España en la "mayor crisis" de la educación

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha vuelto a apuntar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, como la única "responsable" de la "mayor crisis" de la educación pública en Extremadura, en relación con el actual conflicto del transporte escolar, y a quien este martes ha pedido que aclare donde ha estado desde el pasado jueves y por qué no ha "dado la cara" para dar explicaciones a los extremeños.

En una rueda de prensa en la sede regional de Mérida, acompañado por numerosos alcaldes socialistas, entre los que se encontraban la de Caminomorisco y el de Vivares, que han expuesto el "caos" que están viviendo las familias de los 5.000 niños extremeños a los que han dejado "tirados" en sus pueblos, Gallardo ha insistido en que Guardiola debe dar una explicación de donde ha estado mientras se producía esta situación "inédita" en Extremadura y en toda España, ha dicho, e incluso ha sugerido que ha estado en el extranjero de vacaciones.

El líder de los socialistas ha señalado al respecto que desde su última aparición pública el pasado jueves en el Pleno de la Asamblea, a Guardiola "se le acumulan las preguntas". "¿Dónde ha estado estos días?", ha dicho en primer lugar, para plantear posteriormente "por qué no ha dado la cara" para dirigirse y dar una respuesta a los afectados por este "gran problema que atenta a contra la igualdad" de los extremeños, así como para pedirles disculpas por el "caos del transporte escolar".

"¿Ha estado en Extremadura?", ha planteado a continuación, a lo que ha añadido posteriormente si ha estado si quiera en España. "¿Ha estado en España o no?", ha insistido Gallardo, que subraya que Guardiola tiene que decir "claramente" donde ha estado estos días, y "si ha estado de vacaciones, lo tiene que decir", porque si no lo hace, van a empezar a "sospechar de que realmente está mintiendo a los extremeños".

(Más información en Europa Press)