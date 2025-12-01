Gallardo pide a la militancia que no se desanime por las encuestas porque el PSOE puede ganar: "Estoy convencido"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, junto a otros representantes socialistas en el acto público de precampaña en Jaraíz de la Vera - PSOE DE EXTREMADURA

JARAÍZ DE LA VERA (CÁCERES), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, pide a la militancia que no se desanime por las encuestas, porque a su juicio su partido "puede" ganar las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y con ello "recuperar" derechos perdidos durante el gobierno de "las derechas" en esta legislatura en Extremadura.

"Movilicémosnos y ganemos el día 21 porque estoy convencido de que se puede y de que eso será lo mejor para esta tierra", ha espetado Gallardo, quien en un acto de precampaña celebrado esta tarde en Jaraíz de la Vera (Cáceres) ha reivindicado una "gran movilización de la izquierda" de cara a las elecciones para demostrar que Extremadura y el PSOE son "dique de contención" de las derechas y sus "recortes".

"Por los jóvenes, por los mayores pero sobre todo por recuperar lo que nunca debió perderse, que es la Sanidad, la Educación y la Dependencia es por lo que merece la pena movilizarse" de cara a las elecciones, ha insistido el candidato socialista, quien ha recordado que ya en 2015 cuando el 'popular' José Antonio Monago gobernaba en la región "decían que estaba a un paso de la mayoría absoluta" pero, finalmente, volvió a gobernar el PSOE.

"Estos días intentarán que bajemos los brazos, dirán que están a punto de conseguir la mayoría absoluta, pero ya en 2015 decía Monago que estaba a un paso de la mayoría absoluta y volvimos al gobierno", ha subrayado el candidato socialista, quien ha reivindicado que el PSOE es el partido que "más se parece a Extremadura", y ha añadido que por ello hay que aprovechar la cita electoral para "llegar a todo el mundo", teniendo en cuenta que, según ha remarcado, "estamos a un paso de que se pueda producir el cambio" político en la comunidad.

A su vez, en el acto público, el secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha vaticinado que tras el 21D Miguel Ángel Gallardo se convertirá en presidente de la Junta porque, con su granito de arena, "la provincia de Cáceres habrá hecho también su trabajo para pelear en cada uno de los pueblos y ciudades, yendo al cara a cara". "Intentando convencer a todo el mundo de que estamos en el lado bueno de la historia con el socialismo", ha añadido.

