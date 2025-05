Gallardo preguntará el jueves a Guardiola por consensos bajo las críticas de PP, Vox y Unidas a su entrada a la Asamblea

El parlamento regional debatirá las dos enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas contra la Ley de Concordia de PP y Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se estrenará este jueves como presidente de su grupo parlamentario en la Asamblea formulando una pregunta a la presidenta de la Junta en la que planteará la necesidad de alcanzar acuerdos y consensos para que los extremeños tengan "un futuro mejor".

El líder de los socialistas, que en concreto preguntará a Guardiola "qué valor le otorga al diálogo en su acción de gobierno", se sentará por primera vez en el escaño del líder de la oposición en el parlamento regional, donde jurará o prometerá su cargo, y tras la polémica suscitada en torno al movimiento iniciado por el propio Gallardo antes de que el juzgado que lleva el proceso judicial en el que está inmerso por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz ordenara la apertura de juicio oral.

Una entrada en el parlamento regional que llega bajo las críticas del resto de los grupos parlamentarios, desde el reproche de Unidas por Extremadura por las formas utilizadas, pasando por las acusaciones de intentar "obstaculizar y retrasar" el procedimiento judicial en el que está inmerso por parte del PP, e incluso la imputación de un posible "fraude de ley" por parte de Vox.

Unas críticas que han recibido la respuesta de la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, que incluso las ha calificado como "chorradas", al referirse a las últimas críticas sobre la entrada de Gallardo en la Diputación Permanente del parlamento regional como parte de una estrategia para mantener su aforamiento en caso de adelanto electoral.

"Si Miguel Ángel Gallardo va a entrar como presidente del Grupo Parlamentario Socialista deberá estar en la Diputación Permanente. No es ninguna treta, no es nada maquiavélico, no es sórdido, nada extraño, nada raro para protegerse. ¡Chorradas!", ha exclamado.

