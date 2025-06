Gallardo replica que "la ley nunca puede ser fraude de ley" y cree "grave" inmiscuirse en decisiones de un partido

BADAJOZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido tras la exposición razonada de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que está "sorprendido" y "enfadado" y que "sobre todo" se siente "pisoteado" en sus derechos también como persona y como parlamentario.

Al mismo tiempo, ha defendido que "la ley nunca puede ser fraude de ley" y que "inmiscuirse en las decisiones de un partido político" le parece "grave".

"Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país", ha señalado Gallardo, quien cree "profundamente en el Estado de Derecho", pero "sobre todo" y "profundamente" en la justicia, y está "convencido" de que "más temprano que tarde esa justicia va a aflorar".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para que decida si es competente para asumir el caso del diputado de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "a la vista de los posibles indicios de responsabilidad criminal que se desprenden" y ante el que ve "fraude de ley" en su "aforamiento repentino".

Para Gallardo, elevar al TSJEx la causa "forma parte de la legalidad en este país" y "poco se puede valorar con respecto a esa decisión", pero sí "la interpretación que hace a lo largo de todo su escrito", ante lo que ha admitido que "ya" le dejaron de "sorprender hace mucho tiempo" los escritos o autos de la magistrada Biedma, "porque hace mucho tiempo compró el relato imaginario de Vox, de Hazte Oír, del Partido Popular, de Manos Limpias y de todos y cada uno de los denunciantes que, basados en publicaciones de pseudomedios, hicieron una causa".

