Ganaderos extremeños reclaman una prueba "fiable" de tuberculosis porque están en "un sinvivir" por los saneamiento

JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos extremeños de la comarca de La Vera han pedido a la Junta una prueba "fiable" para detectar la tuberculosis bovina y evitar así los falsos positivos ya que en la actualidad están en "un sinvivir" por los saneamientos que les hacen que, además, conllevan "pérdidas importantes" de ganado y también económicas.

Así, han asegurado que llevan "más de 30 años en la lucha" y que la Administración les "somete a una serie de criterios" que están "viendo que lejos de erradicar la tuberculosis lo que va es a más" toda vez que han explicado que se trata de "una enfermedad zoótica" que se "comparte con otra fauna".

De este modo se han expresado, en declaraciones a Europa Press Televisión, José Rafael García, Casto Galero y Justino Sánchez, tres ganaderos de la Comarca de La Vera, han detallado que en la actualidad a su ganado bovino le hacen la prueba de la tuberculina simple pero consideran que se debería realizar la tuberculina comparada.

A este respecto, García ha explicado que tras hacerles la tuberculina simple, a los animales que dan positivo se les sacrifica, pero cuando les mandan los resultados de la autopsia "no dan positivo", algo que, ha dicho, "está trayendo consigo que en el mundo rural cada vez haya menos animales domésticos".

Por ello, han pedido que se hagan pruebas que "en vida" les "estén garantizando" que el animal que llevan al matadero "realmente está positivo" en tuberculosis. "Porque estamos teniendo una pérdida impresionante de ganado, el 80 por ciento de animales que se matan, incluso por encima del 80 por ciento, no dan positivo a las pruebas post morten, eso es un falso positivo", ha apuntado.

Así, ha reclamado que la "prueba primera" que se haga al ganado "sea la tuberculina comparada en vez de la simple" y así habrá "menos posibilidades de matar animales que no estén enfermos". También ha pedido que se practique la prueba del gamma-interferón y que "aquella vaca que dé a las dos pruebas, esa vaca se le mata". "Pero si una vaca está enferma tiene que dar (positivo) a las dos sino puede ser un error", ha subrayado.

Además, José Rafael García ha señalado que cuando les llegan las pruebas post morten y dicen que los animales sacrificados "no estaban enfermos", le hacen otra prueba y "como se confirma que no estaban enfermos" le "devuelven la calificación" de la explotación.

"Solo si hay algún animal que en la prueba post morten da positivo mi explotación cambia de calificación y el tema de la calificación supone unas pérdidas importantes en la ganadería", ha destacado García, quien ha puesto como ejemplo que "los becerros que bajan de precio 100 o 200 euros".

Igualmente, ha indicado que para que puedan exportar fuera sus animales la explotación "debe estar indemne de tuberculosis", toda vez que ha resaltado que "en fauna cada vez hay más monterías" y "están apareciendo más animales de caza infectados".

Por ello, ha sostenido que los ganaderos quieren que les sigan haciendo las pruebas de tuberculosis porque si la enfermedad les pasa a las vacas y no se les hace la prueba "lo fácil es que toda la vaca acabe infectada y cuando yo vaya a coger el dinero de esa vaca por la venta de sus becerros resulte que esté infectada y no gane dinero".

"Ahora bien, para que mi rebaño esté limpio, yo lo que pido es que se me hagan unas pruebas que me garanticen que realmente estoy matando al animal malo, busquemos una prueba que sea fiable", ha remarcado José Rafael García.

"ESTO ES UN DESASTRE"

Por su parte, Casto Galero ha lamentado que le están "saliendo bastantes animales" con positivo por tuberculosis, en concreto, cinco el pasado mes de octubre y hace quince días otros tres, pero luego en el matadero, tras la autopsia, le salen "los resultados negativos" por lo que "esto es un sinvivir", ha lamentado.

Así, ha mostrado un documento del matadero con las pruebas post morten de las vacas sacrificadas en octubre y "vienen todas ausente de tuberculina en ganglio". "¿Entonces nos están matando las vacas por matarlas?", se ha cuestionado Galero al tiempo que ha apuntado que "habrá que matarlas todas y fuera".

En ese sentido, ha detallado que a él le avisan "diez o quince días antes" de que vayan a hacerle las pruebas a los animales para que los meta en los corrales, después les "hacen la tuberculina" y vuelven a los tres días para ver si están infectados.

Si sale positivo, la vaca es sacrificada y "da igual" si acaba de parir o si está preñada, "allá tú te apañes con el animal pero la tienes que sacrificar", ha lamentado. "Esto es un desastre, es lo que hay te tiran el animal y al matadero", ha soltado.

A este respecto, Galero ha destacado que él ya es "mayor" pero que va a ser "imposible" para la gente joven dedicarse a la ganadería. "Yo creo que esto se va a pique", ha espetado.

"Primero económicamente mal porque yo debería tener ocho terneros ahora y no tengo ninguno, me han sacrificado ocho, dos de ellas para parir, económicamente mal y moralmente mal", ha resaltado este ganadero al tiempo que ha asegurado que "te quedan hundido cada vez que vienen a hacerte el saneamiento, temblando porque me están quedando sin ganadería, llevo seis años que si no me sale una, me salen tres, dos, entonces temblando siempre, en vilo".

Finalmente, Justino Sánchez ha insistido en que están "muy mal con los saneamientos" ya que suponen "pérdidas" y "mucho trabajo". Además, ha lamentado que él ya ha tenido que sacrificar "76 vacas".

476777.1.260.149.20200307112953