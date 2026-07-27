El Gobierno aprueba la concesión de incentivos regionales para 4 proyectos de inversión en Extremadura por 5,6 millones

MÉRIDA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la concesión de incentivos regionales para cuatro proyectos de inversión en Extremadura por importe total de 5,6 millones de euros y suponen una inversión de más de 23,7 millones de euros.

Los proyectos aprobados para Extremadura han sido todos vía Orden Ministerial, ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa, y permitirán crear 35 nuevos empleos y mantener 440 puestos de trabajo.

En concreto, se han aprobado la concesión de incentivos para los proyectos de Ondupack, de Almendralejo, con una subvención de 905.791,50 euros y una inversión de 3,6 millones de euros, y de Metal Frame Renovables, de Don Benito, con una subvención de 1,7 millones y una inversión de 5,1 millones. En ambos casos se crearán 15 empleos en cada proyecto.

Del mismo modo, también se han aprobado incentivos para Enteco Extremadura, de Navalmoral de la Mata, con una subvención de 839.375 euros y una inversión de 4,9 millones, y para Industrias y Promociones Alimenticias, de Miajadas, con una subvención de 2,1 millones de euros y una inversión de más de 10 millones. En estos casos se permitirá crear cuatro y un nuevo empleo.

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