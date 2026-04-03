Gobierno y al menos nueve comunidades, entre ellas Extremadura, conceden ayudas al retorno de emigrantes españoles

Archivo - Pasajeros con maletas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, ofrecen un plan de retorno, que en algunos casos alcanza los 6.000 euros de subvención, para sus oriundos o descendientes que hayan emigrado al extranjero y deseen volver de manera voluntaria.

Además, el Estado pone a su disposición un programa con el que costean una parte del paro, independientemente de que hayan cotizado o ya se haya cobrado, según los datos que ha recopilado Europa Press.

Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra son las autonomías que tienen, o bien programas y asistencia para que tanto población oriunda como sus descendientes retornen del extranjero, o bien subvenciones para facilitar sus mudanzas, comenzar un emprendimiento unipersonal o incentivar sus contrataciones en el sector privado.

En su caso, Extremadura otorga un pago único de 1.500 euros, ampliable a 2.900 si se trata de una familia numerosa o si la familia cuenta con un miembro con una discapacidad igual o superior al 33%, con una víctima de violencia de género o del terrorismo, ya que cada una de estas condiciones supone un incremento de 350 euros en la subvención.

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