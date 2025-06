Gragera pide al Gobierno, ADIF y Renfe que tomen "en serio" a los extremeños y les den infraestructuras del siglo XXI

BADAJOZ, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido al Gobierno, ADIF y Renfe que "de una vez" tome "en serio" a los extremeños y se les de una conexión y unas infraestructuras ferroviarias del siglo XXI "ni más ni menos".

También les ha solicitado que "por favor" y ante el material rodante que pongan en uso "que se constate que puede servir para darle a los usuarios y a los viajeros certezas de que van a llegar a su destino en tiempo y hora".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración ante las últimas incidencias con respecto al tren en Extremadura, como el que no ha salido desde Badajoz al no contar con aire acondicionado, ante lo que ha considerado que una cosa son los titulares y otra "la realidad", y que ir en tren de Badajoz a cualquier otro punto de la región o viceversa "no puede ser una actividad de riesgo", ni "una aventura" y "desde luego no puede ser en ningún caso un problema".

"Independientemente" de que se vaya aumentando "de manera circunstancial" alguna frecuencia, "el problema principal de todo esto" en su opinión es que la gente ve viajar en tren entre Extremadura y Madrid "un riesgo", y "eso no puede ser" porque "el servicio tiene que ser fiable" y ADIF y Renfe "tienen que poner los medios necesarios para que ese servicio sea fiable, para generar confianza y para que al final no sirvamos, como siempre, de choteo para el resto de España, que se solidariza con nosotros".

Y es que, "siendo tan continuadas las incidencias y siendo tan graves en algún caso, el hecho de que se tenga que suspender porque no hay aire acondicionado, que se te quede el tren tirado en mitad de la vía o que salga ardiendo... es que no es digno", ha expuesto, como tampoco "es algo que podamos admitir, ni es algo a lo que tengamos que resignarnos, ni a lo que vayamos a resignarnos".

El alcalde ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita en el parque de la Legión a las actividades del programa 'Vive el verano'.