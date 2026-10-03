Gran parte de Extremadura estará este domingo en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Alertas en Extremadura para el 4 de octubre - AEMET

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toda la provincia de Cáceres y las comarcas pacenses de las Vegas del Guadiana y La Siberia estarán este domingo, 4 de octubre, en alerta amarilla por lluvias y tormentas.

En concreto, en estas zonas se podrán registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas, que podrán ir acompañas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Europa Press.

Ante esta previsión, el 112 de Extremadura activará la alerta amarilla a las 15,00 horas de este domingo, y se mantendrá vigente hasta las 22,00 horas.