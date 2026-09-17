El Gran Teatro de Cáceres programa unas 40 actividades hasta diciembre con ópera, zarzuela, humor y magia

La directora del Cemart, Amparo Jiménez; la diputada provincial Elísabeth Martín, y la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera, en la presentación de la programación del Gran Teatro hasta diciembre - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Cáceres ha programado más de 40 actividades para los próximos meses hasta el 11 de diciembre, que incluye "una propuesta diversa, equilibrada y de calidad" con grandes compañías, artistas consolidados y espectáculos dirigidos al público de todas las edades con propuestas de teatro, música, ópera, zarzuela, humor y magia.

Así lo ha indicado la directora del Consorcio Gran Teatro, Marisa Caldera, que ha presentado este jueves el calendario de este último trimestre del año junto a la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Amparo Jiménez, y la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín.

La temporada se inaugura este viernes, 18 de septiembre, con el Tributo a Bambino a cargo de la bailaora Caty Palma y el espectáculo Vuela Alto. Habrá un espacio para el género lírico con la ópera de Madame Butterfly (23 de octubre), con más de 70 artistas en escena y orquesta en directo, en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia.

Será un espectáculo de gran formato, al igual que la zarzuela La Revoltosa (14 de noviembre) de la compañía Drao Producciones y la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica.

Entre las propuestas musicales más destacadas se podrá disfrutar de Pedro Pastor (28 de noviembre) o Alejandro Astola, que se subirá al escenario con todas las entradas ya agotadas el día 8 de noviembre. El viernes 13 de diciembre Diana Navarro llega a Cáceres con el espectáculo Ya no estoy sola. Y también se podrá disfrutar de muchos más grupos como La Llave, Javi Medina y el homenaje a El Divo.

Caldera ha explicado que seguirán los Jueves al Son, una iniciativa que se inició hace dos años para dar visibilidad a los grupos extremeños emergentes y que "está teniendo una buena aceptación entre el público asistente". Y también se ha programado los Jueves de Jazz en la Sala 2, que fue una iniciativa dirigida a los amantes del jazz.

"Son dos citas ya muy consolidadas, que han tenido una buena respuesta por el público y que ya forman parte de nuestra programación anual", ha indicado la directora del Gran Teatro, que ha añadido que los monólogos también son muy demandados y por eso se contará con la presencia de David Suárez, el viernes 2 de octubre, con su espectáculo Humor Blanco; Vaquero, el 17 de octubre; Ernesto Sevilla el 6 de noviembre, y Abián Díaz, el 15 de noviembre con su Show Patético.

La magia también forma parte de la programación con el Mago Invisible, que ofrecerá dos sesiones diarias el 3 y 4 de octubre, en las que el mago Dacris propone un viaje entre desapariciones, mentalismo e ilusiones, realizada entre el propio público. Dacris ha sido reconocido como mejor mago del año. Para público familiar está la obra de teatro El Bosque de Coco, el domingo 25 de octubre.

El 25 de septiembre la compañía extremeña Teatro Noctámbulo ofrece la obra Jasón y las Furias con el actor extremeño José Vicente Moirón, y también llegará el montaje Canadá, de la compañía Producciones 099, que se pondrá en escena el 9 de octubre y plantea una situación límite cuando el presidente del Gobierno debe grabar ante la cámara un comunicado de última hora. La compañía extremeña Karlik Danza Teatro representará la obra Lucía Joyce, el 10 de octubre.

Caldera ha resaltado la comedia musical Canción de Juventud -- con el artista JC Corrales y Elena de Miguel-- en colaboración con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que se podrá ver el día 1 de noviembre y será por invitación para las personas mayores hasta completar aforo.

FOTOPOESÍA Y MAE

Dentro de esta programación, el día 18 de octubre, Agustín Luceño lleva al Gran Teatro Fotopoesía, "una propuesta novedosa e interesante, ya que es un recital que entrelaza fotografía, poesía y música en directo, para explorar los límites entre lo visible y lo invisible", ha señalado Caldera.

El Fanter Festival de cine de terror se Festival celebrará el último fin de semana de octubre, así como los Premios Plena Moon y el Festival del Cante de las Minas de Aldea Moret, que volverán un año más a las tablas del teatro de la calle San Antón.

"En definitiva, afrontamos este último tramo del año con mucha ilusión y con una amplia y variada programación. Son alrededor de cuarenta acciones que reflejan nuestro compromiso con la cultura y con ofrecer una actividad de calidad en el teatro", ha concluido Caldera.

Por su parte, la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), Amparo Jiménez, ha indicado que esta programación "vuelve a situar nuestro teatro como uno de los grandes espacios culturales de referencia de la ciudad y de Extremadura".

"El objetivo es claro, que el Gran Teatro sea un espacio abierto a todos, un lugar de encuentro entre artistas y público y un escenario capaz de acoger tanto a grandes nombres de la cultura y del espectáculo como al talento extremeño y a las compañías y creadores de nuestra tierra", ha señalado Jiménez.

En su intervención, ha recordaro que en noviembre llegará la Muestra Ibérica de las Artes Escénicas (MAE), que este año celebra su undécima edición, del 10 al 12 de noviembre. La MAE es un punto de encuentro profesional que reúne durante tres jornadas a compañías, artistas, programadores, productores y profesionales de las artes escénicas, convirtiendo a Cáceres en un espacio de intercambio, promoción y generación de oportunidades para el sector.

"Para Cáceres supone también una oportunidad para proyectar nuestra ciudad como un referente cultural, dinamizar el sector y acercar las artes escénicas a profesionales y a públicos", ha señalado Jiménez, que ha indicado que toda esta programación consigue que el Gran Teatro no sea solo un lugar al que se acude a ver un espectáculo. "Queremos que sea un espacio vivo, abierto y compartido, un lugar donde ocurran cosas y donde la cultura pueda encontrarse con toda la ciudadanía", ha concluido.

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, ha recordado que en este 2026 se celebran los 100 años del Gran Teatro que "tiene mucha historia para contar, pero sobre todo tiene también algo muy importante, muchas historias que estrenar aquí en estas tablas y en este escenario, porque no solamente existe un único público para la cultura, ni tampoco debería existir una única manera de acercarnos a ella".

"Desde la Diputación de Cáceres queremos poner especialmente en valor algo que para nosotros es fundamental, que la cultura sea accesible para toda la ciudadanía independiente de donde viva. Por lo tanto, aunque nos encontramos en la ciudad de Cáceres, cualquier municipio de nuestra provincia tiene espacio aquí en esta ciudad para poder vivir una cultura de calidad de esta extensa programación", ha dicho Martín.

En esta línea, ha resaltado que "la cultura no puede depender solamente de un código postal y aquí es donde creemos el papel de la diputación que tiene todo nuestro sentido trabajar para que todas las personas que viven en los municipios sean grandes, pequeños tengan oportunidades para disfrutar una programación de calidad y al mismo tiempo que nuestros grandes espacios culturales sean también unos espacios de encuentro para toda nuestra provincia".